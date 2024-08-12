«Мечтаю поработать в Голливуде». Победитель шоу «Титаны» на ТНТ Магомедрасул Рабаданов — о пути в проекте, соперниках и Олимпиаде

На телеканале ТНТ завершилось реалити-шоу «Титаны», в котором 99 сильнейших спортсменов страны, включая чемпионов мира, Европы и Олимпиады по различным видам спорта, выявляли сильнейшего. В итоге кубок и главный приз в 10 миллионов рублей забрал каскадёр и скалолаз Магомедрасул Рабаданов.

На телеканале ТНТ завершилось реалити-шоу «Титаны», в котором 99 сильнейших спортсменов страны, включая чемпионов мира, Европы и Олимпиады по различным видам спорта, выявляли сильнейшего. В итоге кубок и главный приз в 10 миллионов рублей забрал каскадёр и скалолаз Магомедрасул Рабаданов.

Мы поговорили с чемпионом о его пути в проекте, главных соперниках и профессиональных мечтах.

— Поздравляем с победой в шоу «Титаны»! Какие у вас эмоции от осознания факта, что вы лучший из 99 сильнейших атлетов страны?

— У меня до сих пор эти эмоции остались! Я — лучший среди лучших атлетов! Иногда до сих пор приходят такие мысли: «Неужели всё, финиш, больше не нужно бороться?». До сих пор эти невероятные эмоции, я не мог поверить.

— Как отреагировали ваши родные и близкие на новость о вашем участии в проекте? А о вашей победе?

— Они вообще не знали, что я участвую в таком шоу! Узнали только, когда шоу вышло в эфир. Они думали, что я где-то в горах. Но на момент, когда мы с вами разговариваем, они еще не знают, что я победитель! Смотрят, болеют, поддерживают. Мама, братья не знают, что я победил.

— Вашим главным соперником в финале стал Анатолий «Конор» Надратовский. Казалось, что сошлись самый дерзкий и самый скромный участники. Как считаете, за счет чего вам удалось победить соперника? И что вообще о нём думаете: он действительно такой дерзкий, какой образ создаёт? Как складывалось ваше общение без камер?

— Конор просто очень хороший шоумен. В самом начале я думал, что он из себя ничего не представляет. Пацан с хардкора, пытается делать шоу, всех тут направлять. Но у него есть дерзость, и он ее проявляет во время испытаний. В последних финальных этапах он это подтвердил. Он дерзкий, выкладывается на максимум и не умеет сдаваться. На многих спортсменов повлияло его психологическое давление. Но на меня он никак не подействовал. Психологическое давление у меня прокачано в горах. Я встречался с более свирепыми и настоящими хищниками — с волками. Так что для меня это спокойно.

Анатолий Надратовский (справа) / Фото: © Телеканал ТНТ

— Кто для вас стал самым сложным соперником? А кто — ближайшим товарищем?

— Слабых соперников там не было вообще, все были сильными! Кто-то вылетел очень рано, кому-то просто не хватило времени себя показать.

— В какой-то момент вы оказались на грани вылета из шоу. Какие у вас тогда были мысли. Что вам помогло остаться в проекте?

— Да, в одном из испытаний я поторопился, хотя нужно было не спешить.

Я вылетел. Очень на себя ругался и спрашивал, зачем, как, почему. Но я верил, что если тебе предопределено покинуть проект, ты его покинешь, а если нет, то сделаешь все возможное. В этом соревновании со мной был фавориты проекта Кратос и Виссарион, и многие думали, что эти ребята должны соревноваться в финале. Но у меня появилась вторая возможность остаться в проекте, и уже невозможно было ее упустить. И я сказал себе, что всё! Зацепись зубами, когтями, но ты должен вырвать победу. Я просто вырвал её и прошёл дальше.

— Какие испытания дались вам особенно тяжело? Был ли момент, когда вы были готовы сдаться?

— Был один такой момент, когда мы перетягивал палку у соперника. И я потянул спину, меня просто заклинило буквально, было очень больно. И в какой-то момент я хотел сдаться и отдать эту палку. Была боль, и я просто не мог контролировать ее. Но потом все же собрался, не сдался.

— Как вам помогла ваша каскадёрская и экстремальная подготовка? Какие навыки вы использовали?

— У меня хорошая подготовка в скалолазании, я без страховки этим занимаюсь, борьба, кикбоксинг, капоэйра, бои ММА. Максимальный арсенал. И естественно психологическая составляющая, чтобы не поддаваться панике. Многие ребята из-за этого резко сдавались, когда проигрыш, когда боль какая-то, не могли терпеть какие-то моменты. Но я всю жизнь прокачивал именно это. Мне в целом помогло все, не только каскадёрство.

— На что планируете потратить ваш выигрыш? Вы как-то говорили, что хотите построить детскую школу каскадеров.

— Эти деньги пойдут именно туда, куда они должны пойти, на благо, без расточительств на разные ненужные вещи. Потратить там, где они нужны кому-то, для чего-то, чтобы оказали какую-то помощь там. Например, школу для развития, для подрастающих поколений, или кино снимать благотворительное.

Участники проекта «Титаны» / Фото: © Телеканал ТНТ

— Вы ранее участвовали в других спортивных проектах, но там вам не удавалось победить. Как считаете, в чём вы стали сильнее с тех пор?

— Я просто постоянно тренировался, старался становиться лучше и лучше. В целом прокачивал себя во всем.

— Следите ли вы за Олимпиадой в Париже? Болеете ли за российских спортсменов?

— Если честно, то после просмотра открытия Олимпиады, у меня пропало желание вообще за чем-то следить. Иногда попадаю на соревнования, могу посмотреть. Но не очень понял изначально их посыл с церемонией открытия.

— У вас за плечами большой спортивный бэкграунд. Не жалеете, что не остались ни в одном из видов спорта, чтобы тоже выступать на соревнованиях?

— На самом деле, у меня были такие мысли, мне много раз тренеры говорили, что мне надо заниматься чем-то одним, у меня большой потенциал. Если борьба, то мне бы хватило год-два-три, а на четвертый год мне говорили — «Ты будешь на Олимпиаде. Ты попадёшь!» Но у меня такие гены, мне нужно везде и сразу. Я не хотел выбирать что-то одно. Иногда жалею… Возможно, нужно было выбрать один спорт, как Артур Далалоян, Денис Лебедев. Но пока не все потеряно. Я и сейчас подумываю над тем, чтобы все же начать что-то, связанное с ММА, боксом, борьбой.

— Есть ли у вас профессиональная мечта? Например, поработать каскадёром в Голливуде.

— Да, очень хотелось бы и в Голливуде поработать, и здесь в России показать, все, что я могу. Я сейчас стараюсь максимально совершенствовать свои навыки.

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