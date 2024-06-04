JETRUSH Extreme Fest: Мастер-классы, потрясающая музыка и гастрономическое разнообразие

Двукратный чемпион России по фристайлу на джет-ски Арсений Матанцев рассказал, что ждет гостей на ежегодном фестивале экстремального спорта и музыки JETRUSH Extreme Fest в Москве.

Двукратный чемпион России по фристайлу на джет-ски Арсений Матанцев рассказал, что ждет гостей на ежегодном фестивале экстремального спорта и музыки JETRUSH Extreme Fest в Москве.

Двукратный чемпион России по фристайлу на джет-ски Арсений Матанцев рассказал, что ждет гостей на ежегодном фестивале экстремального спорта и музыки JETRUSH Extreme Fest в Москве.

— Сегодня с нами Арсений Матанцев — двукратный Чемпион России по фристайлу на джетски, со-основатель JETRUSH, расскажите о нем подробнее?

— JETRUSH является партнёром Федерации водно-моторного спорта России и Москомспорт. Объединяя самых крутых спортсменов, музыкантов и тех, кто любит экстрим, аквабайк, фристайл, гидрофлайт, флайборд, мы каждый год организуем в Москве драйвовый фестиваль экстремального спорта и музыки JETRUSH Extreme Fest.

— Что нас ждёт в этом году на JETRUSH Extreme Fest?

— Самое яркое событие лета, на протяжении двух дней, 11 и 12 июня, территория «Красного Октября» превратится в точку притяжения для любителей экстремального спорта и современной музыки.

JETRUSH Extreme Fest 2024 подарит атмосферу музыки и драйва: чемпионы России и мира по jet ski фристайлу покажут трюки на мощных гидроциклах, а райдеры на флайборде взлетят на высоту 7-этажного дома на реактивных струях воды, большой концерт, lounge зоны, увлекательные мастер-классы, лучший стритфуд, напитки и развлечения.

Впервые квалификация и финал Чемпионата России по BMX-фристайлу пройдут на уникальной рампе, установленной прямо на Москве-реке рядом с памятником Петру I. Уверен, захватывающими будут выступления топ-райдеров по Jet Ski-фристайлу и флайборду. Буду рад увидеть всех, кто любит получать лучшее, всё и сразу, ведь JETRUSH Extreme Fest 2024 станет событием, которое подарит любителям экстрима, музыки и активного отдыха незабываемые эмоции.

Фото: © Оргкомитет фестиваля экстремального спорта и музыки JETRUSH Extreme Fest

— Что включает в себя спортивная программа и когда будет старт соревнований?

— Борьба за кубки JETRUSH начнётся 12 июня в полдень. Сперва выступят юные спортсмены, а затем свой уровень продемонстрируют взрослые экстремалы.

— Каждый раз на фестивале вы удивляете потрясающей музыкой, собирая армию поклонников, кто будет выступать, а этот раз?

— На JETRUSH Extreme Fest 2024 прозвучат голоса известных хип-хоп исполнителей и новых звёзд. Среди них — LEVANDOWSKIY & SCHE, HELLA HILLZ, BIICLA, ХАСКИ и ЭРИКА ЛУНДМОЕН. Ди-джеи превратят каждый момент в праздник. Кроме того, на сцену 11 июня выйдет Василий Вакуленко со своим проектом Gorilla Zippo.

Музыкальный дуэт The Dawless изменит ваше представление о музыке, устроив настоящий музыкальный перфоманс. Эти парни не просто играют музыку, они создают атмосферу, в которой каждый аккорд и бит насыщены глубоким смыслом.

Помимо классной музыки гостей ждёт множество активностей: от кроссфита до пинг-понга и мастер-классов с чемпионами. Лаунж-зона у яхт-клуба с панорамным видом на акваторию Москвы-реки позволит насладиться летом, а стритфуд порадует гастрономическим разнообразием. И это еще не все сюрпризы и подарки…

JETRUSH Extreme Fest 2024 — это не просто фестиваль, это праздник экстрима, музыки и жизни.

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