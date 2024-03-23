Теракт в «Крокус Сити Холле» поставил российский спорт на паузу. Список отмененных событий и турниров обновляется

Страшные события в концертном зале «Крокус Сити Холл» привели к переносам и отменам большого числа спортивных соревнований в России.

Страшные события в концертном зале «Крокус Сити Холл» привели к переносам и отменам большого числа спортивных соревнований в России.

На этих выходных в России традиционно должны были в большом количестве состояться массовые спортивные мероприятия, однако по понятным причинам теперь они либо перенесены, либо отменены. Безусловно, людям и стране сейчас не до спорта и развлечений.

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должно было состояться выступление группы «Пикник». По последним данным СК России, погибли 115 человек. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте.

Приводим список соревнований, которые пройдут в другие даты или не состоятся:

— Российский футбольный союз (РФС) и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая в связи с террористическим актом в Красногорске, сообщает служба коммуникаций РФС. Встреча должна была пройти в понедельник, 25 марта, в Москве.

— Женский и мужской масс-старты на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке (Архангельская область) не состоятся, сообщил «Матч ТВ» директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков. Гонки свободным стилем должны были пройти в субботу (у женщин на 30 км) и воскресенье (мужская на 50 км).

Лыжницы во время чемпионата России / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщил об отмене гонок чемпионата России в Тюмени 23 и 24 марта. Позже в СБР опубликовали новое расписание, согласно которому старты должны возобновиться 25 марта.

— Федерация гандбола России (ФГР) на официальном сайте сообщила об отмене всех матчей в Москве, запланированных на 23 и 24 марта. В частности, не состоятся игры чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги, которые должны были пройти 23 и 24 марта: «МССУОР № 2 — Академия» (Москва) — «Чеховские медведи-2» (Чехов, Московская область) и «ЦСКА 2 — МССУОР № 2» (Москва) — «Воронеж» (Воронеж). Также 24 марта не состоится игра OLIMPBET Суперлиги «Луч» (Москва) — «Университет» (Ижевск).

— Все матчи 24-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги перенесены на резервные дни, сообщает организация. Отмечается, что о новых датах будет сообщено дополнительно.

— Российская федерация баскетбола (РФБ) в официальном сообщении заявила об отмене всех матчей, запланированных на 23 и 24 марта в Москве. Отменены два матча предпоследнего тура второго этапа Фонбет Чемпионата России — Премьер-лига, которые должны были пройти 23 марта: МБА — УГМК и «Динамо» Москва — «Спарта энд К». Также 24 марта не состоится игра последнего тура мужского Фонбет Чемпионата России — Суперлига МБА-МАИ — «Тамбов».

— Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) объявила о переносе шестых матчей четвертьфинальных серий Кубка Петрова, которые должны были состояться 23 марта. Шестые матчи серий 1/4 финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган), которые должны были состояться 23 марта, перенесены на более поздний срок, заявили в ВХЛ.

— Пятый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Омске между «Авангардом» и «Локомотивом» не состоится в воскресенье, 24 марта, сообщает пресс-служба КХЛ. Матч перенесен на другую дату, которая станет известна позднее. Ранее КХЛ также объявила о переносе четвертой игры серии между «Спартаком» и «Металлургом», запланированной на субботу в Москве, на другую дату. Позже в магнитогорском клубе сообщили, что пятая игра серии также будет перенесена.

« Авангарда » перед матчем Кубка Гагарина / Фото: © ХК «Авангард» Хоккеисты

— Федерация водного поло России отменила матч женского чемпионата страны в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». В связи со сложившейся ситуацией матч Суперлиги Чемпионата России среди женских команд «СКИФ Восток» и «Спартак-Волгоград», проведение которого было запланировано 23 марта в Москве, в «Акватории-ЗиЛ» отменен, сообщает пресс-служба организации.

— Товарищеский матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» отменен, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба. Встреча должна была пройти в субботу в Москве.

— Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о переносе матчей чемпионата России, запланированных на 23 и 24 марта, в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ожидается, что матчи состоятся 27–28 марта, говорится в сообщении ВФВ.

— Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила о переносе матчей «Самара» — «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА — «Зенит» на более поздний срок. Игры в Самаре и Москве должны были состояться 24 и 25 марта соответственно. Новые дата и время начала встреч будут определены позже.

— Все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены на резервные даты. Речь идет о матчах женской Суперлиги, МЕЛБЕТ‑Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, Высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО. Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

— Федерация гандбола России объявила о приостановке соревнований на территории РФ до 27 марта включительно. По сообщению пресс-службы, все матчи чемпионата страны среди мужских и женских команд OLIMPBET Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и молодежного первенства возобновятся после дополнительного уведомления.

— Министерство спорта Российской Федерации сообщило об отмене в Москве и Московской области всех спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Список обновляется.