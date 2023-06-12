Спорт на ПМЭФ: сыграть с Фетисовым, звездами бадминтона и выйти на поле «Газпром Арены»

В этом году участники Петербургского международного экономического форума смогут принять участие в расширенной программе турниров и мероприятий в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Оператор программы — спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов примет участие в турнире «Кубок Росконгресса» по хоккею, который пришел на смену гала-матчу. На лед выйдут команды бизнесменов, политиков, администрации Санкт-Петербурга и спортивно-делового клуба «Чемпион», усиленные именитыми хоккеистами. Лучший игрок матча получит автомобиль.

Впервые в программе Форума представлен бадминтон. Призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и России Нина Вислова, Никита Хакимов, Евгения Косецкая и другие титулованные бадминтонисты проведут разминку и станут партнерами участников ПМЭФ-2023 в командных соревнованиях на турнире «Энергия первых».

— Бадминтон был и остается одним из самых динамичных и зрелищных видов спорта. В матчах профессионалов скорость летящего волана выше, чем скорость хоккейной шайбы, и может достигать 400 км/ч. Наш турнир покажет, каким эффектным может быть бадминтон. Мы постараемся открыть мир этой увлекательной игры для участников ПМЭФ, — сказал двукратный чемпион Европы Владимир Иванов.

Организаторами турнира являются компания «Газпром нефть» и «РК-Спорт».

Турниров с ракетками на Форуме в этом году будет еще больше. Сквош возвращается в программу Спортивных игр ПМЭФ в новом командном формате. Теннисный турнир «Белые ночи» пройдет в 29-й раз и уже считается знаковым событием для теннисного сообщества Санкт-Петербурга. Еще одним дебютантом Форума станет падел, в котором органично сочетаются правила тенниса, настольного тенниса и сквоша. Кубок Росконгресса по паделу с участием президента Федерации падела России и первой ракетки страны Антона Бернацкого ярко представит бизнесу новый вид спорта.

Кубок Росконгресса по футболу впервые пройдет на главном стадионе Санкт-Петербурга — «Газпром Арене». Обладатели Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк и Роман Широков усилят команды ПМЭФ и администрации Санкт-Петербурга. Также участники Форума смогут посетить матч легенд «Зенита» и сборной России, приуроченный к 15-летию побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовому выступлению национальной команды на Евро-2008.

Кубок Росконгресса по баскетболу пройдет в уже полюбившемся формате противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году победу одержала команда города на Неве во главе с председателем правления футбольного «Зенита» Александром Медведевым. В этом году столичные баскетболисты приедут брать реванш. Матч пройдёт при поддержке баскетбольного клуба «Зенит» на домашней площадке одного из грандов европейского баскетбола.

В заключительный день работы ПМЭФ политики, бизнесмены и топ-менеджеры сыграют в турнире «Кубок Росконгресса» по гольфу, который пройдет уже в пятый раз. Гостей турнира ждет мастер-класс от гольфиста сборной России, многократного призера всероссийских соревнований Максима Здановича. Также на полях турнира пройдет дискуссия «Спорт как инструмент развития регионального туризма в России».

Кроме того, участники ПМЭФ смогут совершить заплыв на сапбордах по каналам в самом сердце Санкт-Петербурга в рамках мероприятия SUP-завтрак «(От)Личный Петербург», заявить корпоративную команду в этапе бизнес-регаты «Ведомости» и прочувствовать эстетику конного спорта на турнире по конкуру, который в этом году пройдет в формате Jump & Drive.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединяет мероприятия по 18 видам спорта.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

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