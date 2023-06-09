«Газпром-Медиа Холдинг» на ПМЭФ-2023: топ-менеджеры в дискуссиях, трансляции на RUTUBE, репортажи в Telegram

«Газпром-Медиа Холдинг», ведущий медиахолдинг в России, выступает генеральным медиапартнером Петербургского международного экономического форума. Форум пройдет с 14 по 17 июня. Партнерство предусматривает комплексную информационную поддержку ПМЭФ-2023. В рамках проекта на национальном видеохостинге RUTUBE пройдут трансляции сессий, посвященных медиа и IT, в Telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинга» будут публиковаться анонсы, цитаты спикеров, итоги дискуссий в репортажном формате. На сайте холдинга будут размещены материалы сессий с участием представителей ГПМХ и компаний, входящих в его состав.
Основная тема форума в этом году — суверенное развитие как основа справедливого мира. Спикеры холдинга расскажут о роли культуры в построении международных и межнациональных отношений, конкурентоспособности традиционалистского контента, укреплении культурного суверенитета, а также об образовании и наставничестве в развитии креативного потенциала экономики.
Программа «Газпром-Медиа Холдинга» на ПМЭФ-2023*
14 июня
Форум креативного бизнеса
Как привлечь зрителя в условиях растущих ограничений? Где проходит грань между просто дерзким и неприемлемым?
Сессия: «Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание»
Спикер: директор по маркетингу ТНТ и ТНТ4 Анна Годунова
Деловая программа
На какую поддержку может рассчитывать научное сообщество от СМИ? Как популяризация науки влияет на реальный бизнес?
Сессия: «Популяризация науки в интересах бизнеса и государства»
Спикер: заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян
Форум МСП
Какие меры поддержки разработаны для субъектов МСП в рекламной отрасли? Какие медиа наиболее востребованы у малого и среднего бизнеса?
Сессия: «Роль медиаиндустрии в поддержке и развитии сегмента МСП в России»
Модератор: Алина Ефимова, заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса «Газпром-Медиа»
15 июня
Деловая программа
Как медиа могут защитить культурный суверенитет страны? Какой контент отвечает государственным задачам и насколько он конкурентоспособен?
Сессия: «Эра культурного суверенитета: вызовы медиаиндустрии»
Модератор: генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров
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Коснутся ли изменения в системе высшего образования студентов выпускных курсов? Сколько будут обучаться студенты специалитета и магистратуры в вузах по новой системе образования? Открытый диалог с министром науки и высшего образования
Мероприятие: паблик-ток «Национальная система высшего образования Российской Федерации»
Участники: заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
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Как повлияет на рынок инвестиций рост креативной индустрии, который в России может составить 6% к 2030 году? Кто выступает основными инвесторами сектора и какую отдачу они ожидают от капиталовложений?
Сессия: «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России»
Участники: генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн
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Как привлекать спонсорские средства в новых условиях? Какие требования к соревнованиям предъявляет бизнес? Какие форматы возможны для сборных в условиях «отмены»?
Сессия: «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту»
Модератор: ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич
Участник дискуссии: первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков
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Нужно ли отменять охрану исключительных авторских прав для продукции недружественных стран на территории России? Кто и насколько успешно заменяет их контент в российских сетях?
Сессия: «Борьба за цифровое внимание: что будет смотреть зритель завтра?»
Участники: генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн
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Итоги 2022 года: падение почти на 60% кассовых сборов и продаж билетов. Как нарастить обороты? Насколько перспективно сотрудничество с ОАЭ, Индией и Китаем?
Сессия: «Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций»
Модератор: заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки
Спикеры: генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
16 июня
Деловая программа
Индустриальные шедевры прошлого, «Девчата», «Весна на Заречной улице», «Москва слезам не верит» — как повторить успех и достичь новых целей?
Сессия: «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?»
Спикер: генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
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Россия, Китай, БРИКС и ШОС — новые центры многополярного мира. Какие форматы спортивных соревнований могут принести геополитические сдвиги?
Сессия: «Суверенитет в спорте»
Модератор: заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов
Спикеры: генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин
17 июня
Форум креативного бизнеса
50 языков и 150 стран мира: какую долю выручки приносит экспорт российской анимации своим создателям?
Сессия: «Анимационные бренды: международная кооперация и экспортные стратегии в новых условиях»
Спикер: генеральный директор и генеральный продюсер «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова
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Какими могут быть альтернативы классическим университетам и как образовательные платформы обеспечивают короткий путь человека на рынок труда?
Сессия: «Образование как творческая экосистема: креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность»
Спикер: директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева
Стенд Российского общества «Знание»
Что может заставить современного подростка включить радио? Что нужно делать медиа, чтобы не просто оставаться популярными, но и задавать тренды?
Мероприятие: паблик-ток «Молодежный контент в традиционных СМИ: новые форматы»
Участник: генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук
Деловая программа
Как культура влияет на экономическую успешность нации? Как повысить международное влияние русской культуры и расширить ее присутствие на мировой арене?
Сессия: «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений»
Спикер: заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева
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Вторичная социализация: роль учителей и наставников в воспитании. Где заканчивается семья и начинаются школа и институт? Каким образом неформальное образование и стратегия непрерывного развития помогают повысить доверие молодежи к институту наставничества?
Сессия: «Главный после родителей — наставник: создаем в России эффективный институт» Спикер: директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева
Форум креативного бизнеса
Какой реальный эффект принес уход иностранных спонсоров и производителей? Почему в России не хотят смотреть на жесткие соревнования, но готовы выбирать командную игру?
Сессия: «Производство оригинальных ТВ-шоу: новое время, новые смыслы»
Спикер: генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов
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Как создавать и продвигать сильные национальные бренды? В чем их главная ценность для экономики?
Сессия: «В поисках идентичности: от традиционных народных промыслов до инновационных брендов»
Спикер: режиссер, художественный руководитель цикла исторических фильмов «Русь» Андрей Кравчук (производитель цикла — кинокомпания 1-2-3 Production)
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Почему качественный медиаконтент должен включать импакт? Примеры социальных изменений, драйверами которых стали сериалы, кино, социальная реклама, телешоу
Сессия: «Смыслы в эпоху перемен: чем могут ответить медиа на запрос общества?»
Спикеры: генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук, генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов
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Как создать сильный бренд и продвигать его? Какие тренды в дизайне помогут создать узнаваемый и уникальный фирменный стиль?
Сессия: «Нематериальный актив: искусство создания бренда»
Спикер: директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Алексей Филия
*Возможны изменения в программе
«Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2023.