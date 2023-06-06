Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат

15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнётся у Исаакиевского собора и пройдёт по историческому центру города на Неве.

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы — фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Зарегистрироваться на забег можно в личном кабинете.

Забег на Спортивных играх ПМЭФ станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах страны.

Ознакомиться с программой Игр можно на сайте forumspb.com/programme/sporting-programme.

Все новости о спортивных мероприятиях ПМЭФ: https://t.me/Sport_Roscongress.

«Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2023.