Илья Хуртин победил в сноуборд-кроссе на играх «Дети Азии»

Представитель Сибирского федерального округа Илья Хуртин одержал победу в сноуборд‑кроссе на играх «Дети Азии».

Второе место у Дмитрия Подольского из Кузбасса, третьим стал Макар Бородин из Уральского федерального округа.

Среди девушек первое место заняла Яна Ульянова (Уральский федеральный округ), второй стала Мария Травиничева, тройку замкнула Виктория Козлова (обе — Сибирский федеральный округ).

В командных соревнованиях по горнолыжному спорту победу одержала команда Сибирского федерального округа, ее представили Софья Гусарова, Влад Юревич, Яна Полянская, Роман Нарчуганов.

Второе место у Дальневосточного федерального округа (Олеся Жукова, Тимур Царьков, Дарья Косолапова, Артем Гориславский), тройку замкнула команда Москвы (Алика Аюпова, Александр Соколов, Виктория Маликова, Егор Харьков).

Соревнования «Дети Азии» смотрите на каналах холдинга «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.