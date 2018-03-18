Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед Вылегжаниным»

17 марта Александр Большунов одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, выиграв масс-старт на 15 км классикой. А вот что говорила Елена Вяльбе за несколько дней до начала соревнований нашему корреспонденту Михаилу Цыбулину.

– Как после Олимпиады нашим спортсменам удалось перестроиться на этапы Кубка мира? Или какого-либо перестроения не потребовалось?

– Я надеюсь, что они не перестраивались, потому что серьезных отличий нет. Дистанции те же, как и люди, только квоты побольше, а остальное то же самое. Единственное, что беспокоит, - болезни. Юрий Бородавко приехал на первый послеолимпийский этап КМ простывший, и по цепочке многие что-то подцепили. Но ничего серьезного нет. Ну а то, что некоторые старты наши лидеры пропускают, – закономерно. Александр Большунов не бежал 50 километров в Норвегии, потому что невозможно часто бегать эту дистанцию, Денис Спицов пропустил старт в Лахти, но приехал в Осло, и все, думаю, порадовались за его пятое место в марафоне.

– У Максима Вылегжанина пропуск в выступлениях был очень большим. Тем не менее он сумел попасть в призы на 50 км, проиграв только Колонье и Сундбю.

– Максим - человек, который спортом дышал и дышит до сих пор, что радует и чем невозможно не гордиться. Я как бывшая спортсменка, а сейчас руководитель преклоняюсь перед этим. Лишившись практически на два года стартов, он не ныл, не опускал рук, все время тренировался. А ведь выступать он и остальные ребята, оказавшиеся в его ситуации, могли только на внутренних, не самых больших соревнованиях. Недавно у меня был разговор с Легковым, который особо в близких отношениях с Максимом никогда не был. И Саша сказал, что после того, как увидел выступление Максима на финале кубка России, зауважал его еще больше. У Легкова другой характер, а вот Вылегжанину как раз его менталитет помог. Отлучение от гонок все переносили тяжело - кто-то чуть больше показывая это, кто-то меньше. Ну, не считая Сергея Устюгова, которого не допустили до Игр практически за неделю до их начала. Однако все смогли с этим справиться. И тот же Легков тренируется, будет бежать сейчас на чемпионате страны. Хотя я им говорила, что, если решат уходить, - а они у нас самые взрослые, - проводим с почестями. Но никто не сказал, что уходит. И у меня есть надежда, что они останутся, потому что такие люди в команде очень нужны, и я не буду в стороне, если потребуется убеждать остаться. Сейчас как никогда нужно быть в команде и доказать и себе, и всему миру в очередной раз, что вся эта история была выдумана от начала до конца.

– Александр Легков и Сергей Устюгов готовятся к чемпионату России, но этапы КМ пропускают. В чем причина?

– Сергей заболел, и хворал достаточно долго. Сначала я даже думала, что он немного притворяется, но затем и результаты, которые он показал на финале кубка России, и наш с ним телефонный разговор подтвердили серьезность ситуации. Во время этого разговора он постоянно кашлял. Мы с ним договорились, что он полностью пробежит чемпионат страны, к которому сейчас готовится. Что касается Саши, то он, думаю, не будет бежать весь чемпионат, но вижу и чувствую, что Легков горит желанием выступать. Вставая на пьедестал, неважно на какой, ты чувствуешь вкус победы, и это еще больше заводит на следующие соревнования.

– В каком состоянии находятся Александр Бессмертных и Евгений Белов?

– Оба участвовали в кубке России. Бессмертных выиграл пятьдесят километров, это хороший показатель. Белов сказал мне, что он в строю, осталось чуть-чуть подождать.

– Какая цель на финал Кубка мира?

– Я никогда не ставлю целей на отдельные этапы КМ. Никогда не говорю: «Вы должны». Они должны сами себе в первую очередь, потому что это их труд. Но сейчас чувствую, что у них у всех, молодых, есть некий драйв, который является следствием успешного выступления на Олимпиаде. А те, кто туда не поехал, тоже хотят показать, что не просто так находятся в команде. Я могу только пожелать им удачи, безотносительно того, какие результаты будут показаны. Я в любом случае их люблю и меньше любить не стану.

– А как вам далось возвращение на более привычную тренерскую позицию, после того как Олимпиаду смотрели с трибун?

– Я не ездила в Норвегию, кстати, почти никогда туда не езжу, все жду, когда этап КМ отдадут Тронхейму, но что-то все никак не дают. А в Лахти все было привычно, сама стояла на трассе, бегала рядом с ребятами, кричала, никто меня не фотографировал, обычная работа.

– Сезон заканчивается, почувствовали после Игр рост интереса к лыжным гонкам в России?

– Вообще всегда стараюсь оградить спортсменов от лишних интервью, хотя многие со мной были не согласны, особенно перед Играми. Но мы и перед Сочи закрывались очень рано, уже в августе ничего не комментировали. Вот и сейчас точно так же, самое позднее, когда еще что-то говорили, – октябрь. Что же до всплеска интереса, вы знаете, Олимпиада объединяет людей. Я это очень хорошо знаю, потому что, когда еще работала в далеких от спорта структурах, наблюдала, как простые женщины, приходя утром на службу, обязательно говорили об Олимпийских играх. Это понятно, а тем более азартнее болеть, когда есть какой-то результат у спортсменов из твоей страны. Но, конечно, мне приятно что мы, лыжники, прогремели серьезно, и могу сказать, что после Игр количество поздравлений с победами на этапах КМ не уменьшилось. А если говорить о выступлении Вылегжанина в Холменколене, то народ там такие надписи на флагах делал! Хочется просто, чтобы помимо боления, был еще бум в детских школах - как после Сочи, когда все быстро пошли в шорт-трек, потому что увидели Виктора Ана. Мы для этого и работаем, это наше будущее, и те ребята, которых вы увидели сейчас, - это то, что мы наработали после Сочи.

– Вы сказали, что Игры сплачивают. Насколько команду сплотила ситуация перед Олимпиадой?

– Не могу сказать, что мы много общались перед Играми. Но мне очень приятно, что когда наши спортсмены успешно выступали на Олимпиаде, та часть коллектива, которая туда не поехала, находила в себе силы поздравить их с медалями. Это очень важно и говорит о том, что мы на самом деле команда. И если такая команда сохранится, мы и дальше обязательно будем стоять на пьедестале.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов