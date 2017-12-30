Устюгов победил в спринте на «Тур де Ски»

Ура!

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в спринте на 1,5 км на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

25-летний спортсмен показал результат 2 минуты 57,28 секунды. Для Устюгова это первая победа в сезоне.

Следом за двукратным чемпионом мира из России финишировал итальянец Федерико Пеллегрино.

Устюгов, напомним, является победителем «Тур де Ски» сезона-2016/17.

Другой россиянин Александр Большунов, которому 31 декабря исполнится 21 год, в субботу сумел дойти до полуфинала.

«Очень рад, что выиграл. Сами знаете, какие у нас обстоятельства. Надо выходить и бороться до конца», — сказал Устюгов в интервью после гонки.

«Тур де Ски». 1-й этап. Ленцерхайде (Швейцария)

Мужчины. Спринт

1. Сергей Устюгов (Россия) – 2.57,3

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – +0,99

3. Люка Шанава (Франция) – +2,76

У женщин сенсационно победительницей стала хозяйка трассы Лорен ван дер Графф. Второй к финишу пришла американская лыжница Софи Колдуэлл, третья – норвежка Майкен Касперсен Фалла.

22-летняя россиянка Наталья Непряева, впервые бежавшая в финале спринта, заняла четвертое место, разжившись 46 бонусными секундами.

31 декабря лыжники и лыжницы в Швейцарии пробегут 15-километровый и 10-километровый пасьюты. «Тур де Ски» завершится традиционным восхождением в гору 7 января 2018 года.

Женщины. Спринт

1. Лорен ван дер Графф (Швейцария) – 3.25,80

2. Софи Колдуэлл (США) – +1,42

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – +1,86

4. Наталья Непряева (Россия) – +3.17

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов