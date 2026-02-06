Расписание лыжных гонок на Олимпийских играх‑2026 в Италии: календарь выступлений Коростелева и Непряевой

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2026 пройдут с 7 по 22 февраля в Валь‑ди‑Фьемме.

Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, однако российские лыжники пропустят командные дисциплины и, вероятно, выступят в четырех видах программы — скиатлоне, классическом спринте, индивидуальной гонке свободным стилем и марафоне «классикой». При этом участие Коростелева и Непряевой в личном спринте будет обсуждаться с тренерами накануне соревнований.

Полное расписание выглядит следующим образом:

7 февраля, суббота (здесь и далее московское время)

15:00 — женщины, скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)

8 февраля, воскресенье

14:30 — мужчины, скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)

10 февраля, вторник

11:15 — женщины, спринт, классический стиль (квалификация)

11:55 — мужчины, спринт, классический стиль (квалификация)

13:45 — женщины, спринт, классический стиль (финалы)

14:15 — мужчины, спринт, классический стиль (финалы)

12 февраля, четверг

15:00 — женщины, гонка на 10 км с раздельным стартом, свободный стиль

13 февраля, пятница

13:45 — мужчины, гонка на 10 км с раздельным стартом, свободный стиль

14 февраля, суббота

14:00 — женщины, эстафета 4×7,5 км

15 февраля, воскресенье

14:00 — мужчины, эстафета 4×7,5 км

18 февраля, среда

11:45 — женщины, командный спринт, свободный стиль (квалификация)

12:15 — мужчины, командный спринт, свободный стиль (квалификация)

13:45 — женщины, командный спринт, свободный стиль (финал)

14:15 — мужчины, командный спринт, свободный стиль (финал)

21 февраля, суббота

13:00 — мужчины, масс‑старт, 50 км, классический стиль

22 февраля, воскресенье

12:00 — женщины, масс‑старт, 50 км, классический стиль

Олимпиада пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

