Расписание лыжных гонок на Олимпийских играх‑2026 в Италии: календарь выступлений Коростелева и Непряевой

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2026 пройдут с 7 по 22 февраля в Валь‑ди‑Фьемме.
Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, однако российские лыжники пропустят командные дисциплины и, вероятно, выступят в четырех видах программы — скиатлоне, классическом спринте, индивидуальной гонке свободным стилем и марафоне «классикой». При этом участие Коростелева и Непряевой в личном спринте будет обсуждаться с тренерами накануне соревнований.
Полное расписание выглядит следующим образом:
7 февраля, суббота (здесь и далее московское время)
15:00 — женщины, скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)
8 февраля, воскресенье
14:30 — мужчины, скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)
10 февраля, вторник
11:15 — женщины, спринт, классический стиль (квалификация)
11:55 — мужчины, спринт, классический стиль (квалификация)
13:45 — женщины, спринт, классический стиль (финалы)
14:15 — мужчины, спринт, классический стиль (финалы)
12 февраля, четверг
15:00 — женщины, гонка на 10 км с раздельным стартом, свободный стиль
13 февраля, пятница
13:45 — мужчины, гонка на 10 км с раздельным стартом, свободный стиль
14 февраля, суббота
14:00 — женщины, эстафета 4×7,5 км
15 февраля, воскресенье
14:00 — мужчины, эстафета 4×7,5 км
18 февраля, среда
11:45 — женщины, командный спринт, свободный стиль (квалификация)
12:15 — мужчины, командный спринт, свободный стиль (квалификация)
13:45 — женщины, командный спринт, свободный стиль (финал)
14:15 — мужчины, командный спринт, свободный стиль (финал)
21 февраля, суббота
13:00 — мужчины, масс‑старт, 50 км, классический стиль
22 февраля, воскресенье
12:00 — женщины, масс‑старт, 50 км, классический стиль
Олимпиада пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.