Большунов и Дикий Запад. Как раздевают короля лыж

Александра кинули дважды.

Александра кинули дважды.

Французский производитель лыж отказывается от сотрудничества со сборной России по лыжным гонкам. Это означает, что западные компании просто раздевают Александра Большунова и других олимпийских чемпионов Пекина.

Некоторые из вас скажут: а какие проблемы? Разве у нас нет лыжных магазинов?

Ответ трехслойный:

Во-первых, Большунов и другие спортсмены лишаются рекламных денег, что, в общем-то, не беда.

Во-вторых, Большунов больше не попадает под программу индивидуального подхода при подборе лыж. Что, в общем-то, тоже не так уж критически.

Но в-третьих, это главное, лыжи — это не футбол, где Месси останется Месси даже в бутсах за 100 рублей. Лыжи — это гоночный инструмент. Для доступности: Большунов вынужден будет оседлать «Ладу», тогда как соперники будут гнать на «Феррари».

Да, всегда можно пересесть на другой болид — только вот нет сомнений, что оставшиеся лыжные конюшни пойдут по примеру французов и тоже выпишут Большунову и компании бан.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Особенно интересно, что для отказа от сотрудничества лично с Большуновым нужен был какой-то острый эпизод. Но Александр никогда не говорил лозунгами и всегда вел себя тактично. До него вообще невозможно было докопаться. Это обычный деревенский парень, папа которого в одни руки делает целую лыжную трассу в Подывотье Брянской области, в том числе сохраняя снег до лета, чтобы сын, приехав, хотя бы денек потренировался. И летом, что особенно важно, отец Большунова для красоты вырезает в поле огромный логотип того самого французского производителя лыж. Производителя, который кинул сына при первом же удобном случае.

Причем, кинул дважды. Дело в том, что на помощь соревнующимся в чемпионате мира по санкциями пришел случай, а именно выступление Александр на Деминском марафоне, где россиянин переоделся в ретро-форму советского спортсмена и попытался прокатиться на деревянных лыжах.

И это милое занятие оказалось тем, чего так хотел Запад. Глава национального олимпийского комитета Норвегии, например, сразу заявил, что «этот неприятный поступок сделан для пропагандистских целей». Вторили ему и другие европейские товарищи, а тот самый лыжный производитель под шумок написал Александру, что фото в ретро-форме нужно немедленно удалить, иначе контракту придет конец. Но когда Большунов сделал этот шаг назад — производитель все равно разорвал с россиянином соглашение.

И теперь интересно, что же будет дальше? С одной стороны — у Большунова должен быть богатый запас лыж, который позволит ему выступать минимум сезон. С другой: вот мы можете себе представить неких жандармов, которые выбегут на трассу и стащат с Большунова лыжи, потому что компания не хочет, чтобы он их носил? Что, сейчас нет ни одного правила, по которому это было бы возможно сделать?

Сейчас нет, это правда. Но ничего, будет нужно — придумают.

Читайте также: