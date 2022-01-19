Состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022: кто будет бороться за медали на трассах Пекина

Молодая, но очень перспективная команда.

Молодая, но очень перспективная команда.

Федерация лыжных гонок России определилась с составом на Олимпиаду, пройдя через не самый простой выбор, так как напрямую на Игры отобрались далеко не все, да и по квалификационным очкам некоторые спортсмены заметно недобрали. Однако состав объявлен:

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин

Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак

Прогноз составов и медальных шансов

Давать прогноз по медалям очень сложно, слишком много факторов накладывается на олимпийский старт. Из очевидных это форма и акклиматизация спортсменов, а также работа сервиса. Из менее очевидных — усталость, накапливающаяся от гонки к гонке, отсутствие олимпийского опыта у одиннадцати из шестнадцати членов команды, ну и, к сожалению, ковидная ситуация, которая сложится в горном кластере Игр.

Прогноз составов сделать проще, так как, во-первых, и в мужской, и женской команде есть неоспоримые лидеры, без которых ряд гонок представить невозможно, а во-вторых, точно также в обеих командах есть узкие специалисты, их везут явно под одну-две гонки.

Женщины

Скиатлон

Из лидеров команды эту гонку, скорее всего, пропустит Юлия Ступак, прежде всего потому, что программа Олимпиады у нее и так будет достаточно плотная и медальные шансы в скиатлоне у Юлии не самые высокие. Разумно будет дать ей более спокойно подвестись к главным стартам и полностью акклиматизироваться в горах.

Непряева и Сорина точно планируются, это их дисциплина, и без двух этих спортсменок сложно представить наш состав. Еще две квоты отдадут почти наверняка Рыгалиной и Истоминой.

Шансы наших зависят от классической части. Наталья и Татьяна сильны классикой, в коньке у них гораздо больше соперниц, близких по уровню. Исходя из этого видится скорее убегающая тактика, то есть попытка создать отрыв уже на первой половине, возможно, даже зацепившись за Терезой Йохауг, а вот дальше, коньковую часть, идти от обороны завоеванных позиций.

Индивидуальный спринт, конек

Состав очевиден, у нас есть три сильнейшие спортсменки — Непряева, Сорина и Ступак, плюс Христина Мацокина, которая имеет узкую спринтерскую специализацию. Заменить в этой четверке, в общем-то, некого.

Шансы оценивать бесполезно, это спринт — одно неверное движение, и ты не то что мимо медалей, а мимо финала или даже полуфинала. Очень многое, как обычно, будет зависеть от сетки выбранных финальных забегов.

Разделка классикой

С составом тут тоже все довольно очевидно: Непряева, Сорина, Ступак и Васильева. Не стоит ждать в заявке Степанову, это и не совсем ее стиль хода, и дистанция пока для Вероники длинновата.

С шансами все просто — это коронка Непряевой. Это та гонка, где Наталья, и она прекрасно это понимает, может добиться наилучшего результата на Играх. Говоря о Сориной — все будет зависеть от прохождения ей спусковой части, к сожалению, Татьяна на этих участках, как правило, очень много проигрывает. Юлия Ступак, на двух классических разделках этого сезона КМ была в десятке, это потенциал, но сейчас никто не знает, в какой форме Юлия, снявшая с «Тур де Ски» после швейцарского блока, будет в Китае — слишком большая получается пауза в стартах.

Эстафета

Наверняка мы увидим состав эстафеты в Лиллехаммере, собственно, именно по эту дисциплину на ОИ и везут Веронику Степанову, то есть: Ступак, Непряева, Сорина, Степанова.

Тут все будет зависеть от множества моментов, и прежде всего — насколько девушки, бегущие первые три этапа, устанут от предыдущих гонок. Напомню, все это будет происходить в среднегорье, жить на равнине, вероятно, не получится, процессы восстановления тоже будут зависеть от акклиматизации организма. Результат Лиллехаммера тут скорее важен лишь с эмоционально-мотивационной точки зрения, проводить параллели между условиями в Норвегии и Китае ни в коем случае нельзя. С другой стороны, эстафета для любой команды — это вопрос средней формы всех четырех спортсменов, а не шикарной формы одного-двоих. Так что «провалиться» может любая сборная, можно даже, наверное, сказать, что на подиуме окажутся те, кто «провалится» меньше остальных.

Командный классический спринт

Без вариантов — стартует Ступак, финиширует Непряева.

Если смогут сохранить свежесть и не допустят серьезных тактических ошибок, возможны медали любого достоинства.

30 км коньком

Выбирать будут уже просто среди тех, кто-либо приехал именно под эту гонку (Рыгалина, Истомина), либо все еще способен выйти на старт в приличной форме (Сорина, Непряева, Степанова). Последнюю могут заявить просто для олимпийского опыта, который, хочется верить, пригодится Веронике в дальнейшем. Наталья Непряева выйдет на старт только в случае какого-то феноменального пика формы и отличного самочувствия, но, скорее всего, этого не произойдет. Наиболее реальным претендентом на четвертую квоту выглядит Сорина, опять же если будет «жива».

О медалях говорить, увы, не приходится — конькисток такого уровня под тридцатку в команде в данный момент нет, может быть, Степанова когда-нибудь ей станет.

Мужчины

Скиатлон

Тройка понятна давно: Большунов, Устюгов, Спицов. Четвертого выбрать сложнее, вероятно, это будет Иван Якимушкин, потому что даже если Алексей Червоткин очень захочет (вдруг) пробежать, то его постараются приберечь для разделки и эстафеты.

По гонке, скорее всего, Большунов попробует уйти на классике, Устюгов и Спицов попробуют отработать первую половину за ним, насколько смогут, но в принципе их акцент будет на конек. Беда в том, что если убегать от норвежцев, то именно на классике, коньком это сделать намного сложнее, те просто будут висеть «рюкзаками» сзади. При грамотной реализации тактического плана и определенном везении в скиатлоне мы можем взять даже не одну медаль, тем более что никто эту дисциплину в элитном составе давно не бегал и мало кто понимает расклады до конца. Главное — чтобы у Спицова лыжи наконец поехали и на классике, и на коньке.

Индивидуальный спринт, конек

Выбор исполнителей не так велик: однозначно Большунов и Устюгов, конечно же Терентьев, который пусть пока и более успешен в классике, но все равно спринтер, а четвертым, наверное, поставят Артема Мальцева, имеющего хороший спринтерский опыт.

Как и у женщин — давать прогнозы в спринте бесполезно. За это мы спринт и любим. Главное — чтобы парни в какой-то момент, оказавшись в одном забеге, не помешали друг другу.

Классическая разделка

Очень важная гонка и для Большунова, и для Червоткина. Оба короли классики, оба отличные тактики, когда речь идет о раздельном старте. Для Червоткина это вообще главный личный старт на Играх, момент истины. Илья Семиков вообще включен в команду именно под эту гонку, так что он наверняка будет в составе, а вот четвертым заявят наверняка универсала, если говорить о стилях, Якимушкина. Устюгова не ждите, его будут беречь для эстафеты.

Эстафета

Вот тут будет большой тренерский спор, скорее всего. Развернется он вокруг того, кто должен бежать четвертый этап, Большунов или Устюгов, и чем этот спор закончится — непонятно. Беда в том, что если Большунова можно в принципе ставить на любой этап, то Сергей все-таки сильнее в коньке. И если каким-то образом финишный этап отдадут Большунову, то Устюгову остается только третий, а на одном из двух первых образуется «дырка» из-за отсутствия сильного классиста. Поэтому наиболее высокие шансы имеет следующий состав:

Червоткин, Большунов, Спицов, Устюгов

На Сергея в этой ситуации, безотносительно того, какова будет раскладка по гонке к четвертому этапу, ляжет колоссальная ответственность — либо сохранить отрыв, либо удержаться до финиша в группе лидеров и отработать этот финиш как последний в карьере. Рассматривать сценарий, когда Устюгову придется выбирать заметное отставание, мы, пожалуй, не будем.

Как и в женской эстафете, тут важна «средняя» форма команды, один Большунов гонку не сделает.

Командный классический спринт

Как и у женщин, без вариантов — Большунов и Терентьев, правда, тут неочевидна расстановка по этапам, но, скорее всего, финишировать будет все-таки младший из двух Александров.

Могут и выиграть, главное — не допустить тактических ошибок, что мы уже видели в исполнении Терентьева в Валь-ди-Фьемме, где он мог обойти Клебо, но сел за ним слишком близко на спуске и в результате упал.

Марафон

Тройка понятна — конькист Спицов, универсалы Большунов и Якимушкин, плюс, скорее всего, Устюгов. Сергей только с третьей попытки попал на Игры, и он просто заслужил пробежать марафон на Олимпиаде безотносительно того, идеально он к нему готов или не очень.

Шансы? К этому моменту все участники гонки будут настолько уставшими, а полтинник — дистанция настолько коварная, что говорить о шансах не приходится. Главное — чтобы смогли навязать борьбу, сказать самим себе, что выложились полностью. Остальное уже зависит от массы факторов, слишком многие из которых никто не сможет не то что спрогнозировать, а даже контролировать по ходу гонки.

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