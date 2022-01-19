Состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022: кто будет бороться за медали на трассах Пекина

Федерация лыжных гонок России определилась с составом на Олимпиаду, пройдя через не самый простой выбор, так как напрямую на Игры отобрались далеко не все, да и по квалификационным очкам некоторые спортсмены заметно недобрали. Однако состав объявлен:
- Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин
- Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак
Прогноз составов и медальных шансов
Давать прогноз по медалям очень сложно, слишком много факторов накладывается на олимпийский старт. Из очевидных это форма и акклиматизация спортсменов, а также работа сервиса. Из менее очевидных — усталость, накапливающаяся от гонки к гонке, отсутствие олимпийского опыта у одиннадцати из шестнадцати членов команды, ну и, к сожалению, ковидная ситуация, которая сложится в горном кластере Игр.
Прогноз составов сделать проще, так как, во-первых, и в мужской, и женской команде есть неоспоримые лидеры, без которых ряд гонок представить невозможно, а во-вторых, точно также в обеих командах есть узкие специалисты, их везут явно под одну-две гонки.
Женщины
Скиатлон
Из лидеров команды эту гонку, скорее всего, пропустит Юлия Ступак, прежде всего потому, что программа Олимпиады у нее и так будет достаточно плотная и медальные шансы в скиатлоне у Юлии не самые высокие. Разумно будет дать ей более спокойно подвестись к главным стартам и полностью акклиматизироваться в горах.
Непряева и Сорина точно планируются, это их дисциплина, и без двух этих спортсменок сложно представить наш состав. Еще две квоты отдадут почти наверняка Рыгалиной и Истоминой.
Шансы наших зависят от классической части. Наталья и Татьяна сильны классикой, в коньке у них гораздо больше соперниц, близких по уровню. Исходя из этого видится скорее убегающая тактика, то есть попытка создать отрыв уже на первой половине, возможно, даже зацепившись за Терезой Йохауг, а вот дальше, коньковую часть, идти от обороны завоеванных позиций.
Индивидуальный спринт, конек
Состав очевиден, у нас есть три сильнейшие спортсменки — Непряева, Сорина и Ступак, плюс Христина Мацокина, которая имеет узкую спринтерскую специализацию. Заменить в этой четверке, в общем-то, некого.
Шансы оценивать бесполезно, это спринт — одно неверное движение, и ты не то что мимо медалей, а мимо финала или даже полуфинала. Очень многое, как обычно, будет зависеть от сетки выбранных финальных забегов.
Разделка классикой
С составом тут тоже все довольно очевидно: Непряева, Сорина, Ступак и Васильева. Не стоит ждать в заявке Степанову, это и не совсем ее стиль хода, и дистанция пока для Вероники длинновата.
С шансами все просто — это коронка Непряевой. Это та гонка, где Наталья, и она прекрасно это понимает, может добиться наилучшего результата на Играх. Говоря о Сориной — все будет зависеть от прохождения ей спусковой части, к сожалению, Татьяна на этих участках, как правило, очень много проигрывает. Юлия Ступак, на двух классических разделках этого сезона КМ была в десятке, это потенциал, но сейчас никто не знает, в какой форме Юлия, снявшая с «Тур де Ски» после швейцарского блока, будет в Китае — слишком большая получается пауза в стартах.
Эстафета
Наверняка мы увидим состав эстафеты в Лиллехаммере, собственно, именно по эту дисциплину на ОИ и везут Веронику Степанову, то есть: Ступак, Непряева, Сорина, Степанова.
Тут все будет зависеть от множества моментов, и прежде всего — насколько девушки, бегущие первые три этапа, устанут от предыдущих гонок. Напомню, все это будет происходить в среднегорье, жить на равнине, вероятно, не получится, процессы восстановления тоже будут зависеть от акклиматизации организма. Результат Лиллехаммера тут скорее важен лишь с эмоционально-мотивационной точки зрения, проводить параллели между условиями в Норвегии и Китае ни в коем случае нельзя. С другой стороны, эстафета для любой команды — это вопрос средней формы всех четырех спортсменов, а не шикарной формы одного-двоих. Так что «провалиться» может любая сборная, можно даже, наверное, сказать, что на подиуме окажутся те, кто «провалится» меньше остальных.
Командный классический спринт
Без вариантов — стартует Ступак, финиширует Непряева.
Если смогут сохранить свежесть и не допустят серьезных тактических ошибок, возможны медали любого достоинства.
30 км коньком
Выбирать будут уже просто среди тех, кто-либо приехал именно под эту гонку (Рыгалина, Истомина), либо все еще способен выйти на старт в приличной форме (Сорина, Непряева, Степанова). Последнюю могут заявить просто для олимпийского опыта, который, хочется верить, пригодится Веронике в дальнейшем. Наталья Непряева выйдет на старт только в случае какого-то феноменального пика формы и отличного самочувствия, но, скорее всего, этого не произойдет. Наиболее реальным претендентом на четвертую квоту выглядит Сорина, опять же если будет «жива».
О медалях говорить, увы, не приходится — конькисток такого уровня под тридцатку в команде в данный момент нет, может быть, Степанова когда-нибудь ей станет.
Мужчины
Скиатлон
Тройка понятна давно: Большунов, Устюгов, Спицов. Четвертого выбрать сложнее, вероятно, это будет Иван Якимушкин, потому что даже если Алексей Червоткин очень захочет (вдруг) пробежать, то его постараются приберечь для разделки и эстафеты.
По гонке, скорее всего, Большунов попробует уйти на классике, Устюгов и Спицов попробуют отработать первую половину за ним, насколько смогут, но в принципе их акцент будет на конек. Беда в том, что если убегать от норвежцев, то именно на классике, коньком это сделать намного сложнее, те просто будут висеть «рюкзаками» сзади. При грамотной реализации тактического плана и определенном везении в скиатлоне мы можем взять даже не одну медаль, тем более что никто эту дисциплину в элитном составе давно не бегал и мало кто понимает расклады до конца. Главное — чтобы у Спицова лыжи наконец поехали и на классике, и на коньке.
Индивидуальный спринт, конек
Выбор исполнителей не так велик: однозначно Большунов и Устюгов, конечно же Терентьев, который пусть пока и более успешен в классике, но все равно спринтер, а четвертым, наверное, поставят Артема Мальцева, имеющего хороший спринтерский опыт.
Как и у женщин — давать прогнозы в спринте бесполезно. За это мы спринт и любим. Главное — чтобы парни в какой-то момент, оказавшись в одном забеге, не помешали друг другу.
Классическая разделка
Очень важная гонка и для Большунова, и для Червоткина. Оба короли классики, оба отличные тактики, когда речь идет о раздельном старте. Для Червоткина это вообще главный личный старт на Играх, момент истины. Илья Семиков вообще включен в команду именно под эту гонку, так что он наверняка будет в составе, а вот четвертым заявят наверняка универсала, если говорить о стилях, Якимушкина. Устюгова не ждите, его будут беречь для эстафеты.
Эстафета
Вот тут будет большой тренерский спор, скорее всего. Развернется он вокруг того, кто должен бежать четвертый этап, Большунов или Устюгов, и чем этот спор закончится — непонятно. Беда в том, что если Большунова можно в принципе ставить на любой этап, то Сергей все-таки сильнее в коньке. И если каким-то образом финишный этап отдадут Большунову, то Устюгову остается только третий, а на одном из двух первых образуется «дырка» из-за отсутствия сильного классиста. Поэтому наиболее высокие шансы имеет следующий состав:
- Червоткин, Большунов, Спицов, Устюгов
На Сергея в этой ситуации, безотносительно того, какова будет раскладка по гонке к четвертому этапу, ляжет колоссальная ответственность — либо сохранить отрыв, либо удержаться до финиша в группе лидеров и отработать этот финиш как последний в карьере. Рассматривать сценарий, когда Устюгову придется выбирать заметное отставание, мы, пожалуй, не будем.
Как и в женской эстафете, тут важна «средняя» форма команды, один Большунов гонку не сделает.
Командный классический спринт
Как и у женщин, без вариантов — Большунов и Терентьев, правда, тут неочевидна расстановка по этапам, но, скорее всего, финишировать будет все-таки младший из двух Александров.
Могут и выиграть, главное — не допустить тактических ошибок, что мы уже видели в исполнении Терентьева в Валь-ди-Фьемме, где он мог обойти Клебо, но сел за ним слишком близко на спуске и в результате упал.
Марафон
Тройка понятна — конькист Спицов, универсалы Большунов и Якимушкин, плюс, скорее всего, Устюгов. Сергей только с третьей попытки попал на Игры, и он просто заслужил пробежать марафон на Олимпиаде безотносительно того, идеально он к нему готов или не очень.
Шансы? К этому моменту все участники гонки будут настолько уставшими, а полтинник — дистанция настолько коварная, что говорить о шансах не приходится. Главное — чтобы смогли навязать борьбу, сказать самим себе, что выложились полностью. Остальное уже зависит от массы факторов, слишком многие из которых никто не сможет не то что спрогнозировать, а даже контролировать по ходу гонки.