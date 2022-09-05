Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Бацарашкина взяла два золота Спартакиады

Обладательница двух золотых медалей Игр‑2020 в Токио Виталина Бацарашкина одержала победу в двух видах в пулевой стрельбе на Спартакиаде сильнейших.

Бацарашкина, представляющая Омскую область, стала лучшей в дисциплине «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов (2×30), скоростная стрельба по 5 мишеням, 8–6–4 секунды», а также выиграла в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров с использованием 60 выстрелов.

У мужчин две золотых награды взял бронзовый призер ОИ‑2016 в Рио Владимир Масленников, выступавший за Ямало‑Ненецкий АО. Он выиграл Спартакиаду в составе смешанной пары в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров вместе с Алиной Хизбуллиной, а также был сильнейшим в стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 метров (60 выстрелов).

В турнире, который проходил в Татарстане, приняли участие 146 спортсменов из 33 регионов России. Всего было разыграно десять комплектов наград в стрельбе из пистолета и винтовки.

В командном зачете субъектов РФ по пулевой стрельбе по очкам лучшей Московская область, вторая — Москва, третий — Санкт‑Петербург.