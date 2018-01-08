10 фото с ЧЕ по конькам, которые не оставят вас равнодушным

Жест Юскова, прыжок Кулижникова и носилки Болгова – на «Матч ТВ» десять фото, которые перенесут вас на чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Вчера в Коломне завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту, на котором Россия заняла второе место в общекомандном зачете. У нас 14 медалей из которых пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Первыми стали голландцы, у них на одну победу больше.

1. Денис Юсков только что финишировал на 1500 метров и снял капюшон. Он пока не уверен, что выиграет, потому что впереди еще две пары. Через три минуты все уже станет ясно, и это будет наша первая победа на ЧЕ.

2. Александр Румянцев стал вторым на 5000 метров, а на этом фото он радуется результату, который на тот момент был лучшим. В следующей паре итальянец Тумолеро превзойдет секунды Румянцева и оставит того с серебряной медалью.

3. Ольга Граф стала шестой на 3000 метров, однако даже это выступление оставило спортсменке повод для оптимизма. В этом сезоне у Ольги были проблемы, но, кажется, они потихоньку уходят.

4. Анна Юракова стала пятой на трех километрах. Бег дался спортсменке очень тяжело, вы можете видеть это по фото

5. Наталья Воронина взяла бронзу на 3000 метров, сумев переломить ход борьбы в паре, несмотря на то, что последние круги были очень тяжелыми.

6. Денис Юсков только что финишировал на 1000 метров со вторым результатом и просит зрителей не шуметь, чтобы не провоцировать фальстарт у следующей пары.

7. Дмитрий Дорофеев после бега Павла Кулижникова на 1000 метров был не очень впечатлен и, видимо, думал что результата не хватит для победы.

8. Но все же Павел оказался лучшим на тысяче, одержав свою первую победу на домашнем ЧЕ. После третьего места на 500 для Кулижникова это было важно, хоть он и не подавал виду.

9. Виктория Филюшкина вышла на масс-старт от России и претендовала на медали, но через несколько секунд после того, как сделано это фото, накатывающая сзади итальянка уронит Вику, оставив ее без шансов на успех.

10. Падение белорусского спортсмена Евгения Болгова имело еще более печальные последствия, чем падение Филюшкиной. Со льда конькобежца эвакуировали на носилках.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня