«Однажды кто-то должен осмелиться и допустить нас до соревнований». Гуляев — о старте сезона, Кулижникове, Спартакиаде и призовых

Президент Союза конькобежцев России прокомментировал все актуальные темы стартовавшего сезона.

Президент Союза конькобежцев России прокомментировал все актуальные темы стартовавшего сезона.

В конькобежном спорте и шорт-треке сезон уже открыт. Практически все лидеры вернулись к соревновательной практике, а Руслан Мурашов даже отметился лучшим результатом сезона в мире на равнинных катках на «пятисотке». Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Матч ТВ» рассказывает о структуре календаря, возможностях по дополнительным призовым, ситуации вокруг рекордсмена мира Павла Кулижникова и организации Спартакиады сильнейших в Челябинске.

— Сезон мы благополучно открыли и в конькобежном спорте, и в шорт-треке. Но, как я и говорил ранее, у Союза конькобежцев России в задачах не только поддержка и сопровождение спортсменов на централизованной подготовке, а также ближайшего резерва, но и популяризация нашего вида спорта, его развитие, изучение интереса к нему посредством проведения различных мероприятий в фестивальном формате. В частности, это такие проекты, как «Все на старт», «Лед надежды нашей» и еще несколько проектов региональных федераций, которые мы поддерживаем.

Плюс у нас одно из центральных мероприятий — Всемирный день катания на коньках. Оно пройдет на катке ВДНХ, но в этот раз мы хотим расширить формат и провести его на большем количестве площадок: в Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах.

— В эфире «Матч ТВ» вы довольно безапелляционно сказали, что в этом сезоне международных стартов у конькобежцев и шорт-трека не будет. Нет никакой надежды? Даже на юниорские старты?

— Я не вижу ни одной зимней международной федерации, которая вообще готова взять на себя такую ответственность и сделать хоть какой-нибудь шаг к выравниванию ситуации. В конце концов, кому-то должно однажды хватить смелости и решить вопрос с допуском. Мы писали обращение в ISU с просьбой допустить наших юниоров. Но вы ведь в курсе, что на совете ISU наш вопрос даже не рассматривался, хотя был в официальной повестке. У нас продолжаются официальные и не официальные контакты, но на вопрос «когда же все будет хорошо?» только пожимают плечами.

— В этом году в Челябинске пройдет Спартакиада сильнейших. По силам провести ее также, как когда-то проводили чемпионат Европы — при полных трибунах?

— Именно поэтому мы выбрали Челябинск местом проведения таких соревнований, там большой интерес к нашему виду спорта. К тому же мы можем провести на «Уральской молнии» и соревнования по шорт-треку, а не на тренировочном катке, как это было ранее на всероссийских турнирах. Сейчас для этого предпринимаются грандиозные усилия со стороны Челябинска. Более чем уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне, и мы покажем нашим зарубежным коллегам, которые нам отказали в уже назначенных для проведения на территории России турнирах ISU, как мы умеем проводить такие старты.

— Челябинск и Павел Кулижников — прошлогодняя тема, которая на днях получила широкую огласку. Не будет у него проблем с проходом на арену?

— Все, что могу сказать по той истории как президент Союза конькобежцев России: я не вправе допускать нарушений регламента. Перед законом все равны. И здесь то же самое. В спорте, когда ты сходишь с пьедестала, снова начинаешь доказывать свое право, снова должен бороться за место в команде, квалифицироваться, проходить отбор. Требования одинаковы для всех, а значит, все должны их соблюдать. Был бы там форс-мажор, травма, какие-то еще сложные обстоятельства — но этого не было. Считаю, что тут даже обсуждать нечего. Это моя позиция: максимальное соблюдение спортивного принципа, все должно быть понятно, честно и чисто.

— Даже в нынешних условиях нет места исключениям?

— Человек на централизованной подготовке за государственный счет. Есть права и обязанности. И спортсмен должен не только тренироваться, но еще и выступать на соревнованиях. И исключениями, кулуарными решениями мы можем убить в подрастающем поколении веру в справедливость.

— Паша рассказал, что у него биполярное расстройство, что он наблюдался у психиатра. Вам об этом было известно?

— Нет. У нас и правилами предусмотрено, что при официальном медицинском заключении, обращении может быть принято соответствующее решение. Официально ничего предоставлено не было.

— Ольга Фаткулина возвращается к Спартакиаде сильнейших. Надеетесь, что ее камбэк привлечет дополнительное внимание?

— Конечно! Это один из факторов для дополнительного привлечения внимания к Спартакиаде. К тому же это ее родной город, родной каток!

— Спартакиада сильнейших полностью проходит под эгидой министерства спорта РФ, призовые платят тоже они. Какие старты в этом сезоне обеспечивает призовыми Союз конькобежцев России?

— В прошлом году это было только многоборье. В этом году призовые будут разыгрываться на Кубке Содружества в рамках соревнований «Памяти Б. И. Шавырина», чемпионатах России в многоборье по конькобежному спорту и шорт-треку, плюс на финалах Кубка России. Хотелось бы иметь больше возможностей для увеличения призового фонда, мы работаем над этим, хотя время, безусловно, сложное.

— Не было идеи вручить денежный приз за топовый результат? Например, за топ-10 в мировом рейтинге?

— Это отдельная история. Помимо уже озвученных призовых хотим разыграть денежный приз за самый значимый результат. Пока эту идею прорабатываем.

— По поводу летней подготовки. Виды спорта, которые тренируются на трассах общественного пользования, испытывают серьезные проблемы. В этом году было несколько трагических историй у велогонщиков. Как вы решаете вопрос с велоподготовкой?

— Было бы здорово проводить велотренировки на какой-то специальной безопасной территории, но пока такой возможности в России нет. Поэтому сборы, на которых идет большой объем по велоподготовке, в основном проводятся в Белоруссии. Там это проходит в более безопасном режиме и качественнее. Вопрос очень актуальный, серьезный, поскольку на кону жизнь и безопасность спортсменов. Было бы здорово, чтобы для велотренировок в России тоже появился такой кластер.

— Мы поговорили про Фаткулину, но пока нет новостей от Натальи Ворониной. Она тренируется, но обсуждали ли вы с ней возвращение к соревновательной практике?

— Пока официально такой информации нет. Но когда на соревнованиях выступают такие сильные спортсмены, как Наталья, с такими с высокими достижениями на международной арене, это некий стимул для молодых спортсменов. Так что я был бы только рад ее возвращению.

— Вы отправили документы в ISU с решением исполкома по Голубевой, Силаевой и Никите Клевчене?

— Отправили и в ISU, и в федерацию Казахстана. Буквально на следующий день после исполкома. Какое решение они примут, я догадываюсь, но это будет уже на их совести. Главное, что мы действовали строго по нашему положению.

Читайте также:

Источник: Матч ТВ