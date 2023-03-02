Конькобежцы Батюшкин и Ильясова выиграли золото на дистанции 1000 м на играх «Дети Азии»

Конькобежцы Кирилл Батюшкин и Альбина Ильясова одержали победы на дистанции 1000 метров на зимних играх «Дети Азии», которые проходят в Кузбассе.

Ильясова представляет Уральский федеральный округ (УФО), Батюшкин — Сибирский федеральный округ (СФО). Второе место у девушек заняла Вероника Бесхлебная (Москва), третье — Анна Потапова (СФО). У мужчин серебро завоевал Матвей Бажанов (Москва), бронзу — Данил Борисов (СФО).

На дистанции 3000 м победительницей стала белоруска Полина Сивец. Второй результат показала Ильясова, третий — Алиса Новикова (УФО). У юношей лучшим стал Юрий Фогель (СФО), серебряную медаль выиграл Бажанов, бронзовую — Александр Лопаев (УФО).

«Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. В программу игр вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания принимают сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

Соревнования «Детей Азии» смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.