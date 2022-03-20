Голландский конькобежец разогнался до 103 км/ч! Помогли защитный экран и замерзшее озеро

Международный сезон закончился финалом Кубка мира, но не для неуемного Кьелда Нейса.

Международный сезон закончился финалом Кубка мира, но не для неуемного Кьелда Нейса.

После золотой «полуторки» в Пекине Кьелд решил, что настала пора новых рекордов. Есть у него такая традиция — бить рекорды и после Олимпиады тоже.

Итак, предлагаемые обстоятельства: окрыленный золотом Олимпийских игр Нейс, замерзшее озеро (обязательно пресное, так лед быстрее), Норвегия, разгоняющий автомобиль Dakar Rally с 19-летним гонщиком Сетом Кинтеро за рулем, на прицепе U-образный экран с защитой от ветра, разработанный специалистом в Девентере под этот суперивент.

Что это за штука?

В таком экране Кьелд уже бегал четыре года назад. Эксперт по аэродинамике из технологического университета Эйндховена после этого провел новые расчеты, на основе которых и были внесены необходимые изменения. Рамку сделали ниже, длиннее. Благодаря такой конструкции Кьелда должно было «затягивать» в безветренную зону.

Ради чего вся эта гигантская работа?

В 2018-м Кьелд уже установил рекорд в похожих условиях.

В Швеции ему удалось развить скорость до 93 км/ч. Но цифра, по мнению Кьелда, была так себе. «Меня сейчас и 99 км/ч не устроят», — говорил Нейс в интервью AD. Цель — трехзначный показатель рекорда. За 100 км/ч!

16 марта он предпринял первую попытку — 88 км/ч. Далее работа над ошибками и задача прибавить в скорости на 12 км/ч.

— Как будто в сауне побывал, — сказал Нейс. — Думаю, дело в холоде и адреналине.

Уже 17 марта ему удалось побить рекорд и сделать это с первого раза — 103 км/ч. Сыграла на руку и погода. Стало чуть теплее, чем накануне, лед скользил лучше.

Мировой рекорд по скорости на открытом льду — неплохое завершение и без того золотого олимпийского сезона.

— В прошлый раз я неделю ничего не делал, потом взялся за вело и пошел в спортзал, — говорит Кьелд.

Он действительно неуемный. Очень эмоциональный и абсолютный фанат своего дела.

Чего ждать дальше?

Кстати, вы знаете, что Кьелд был запасным в командной гонке на Играх в Пекине, когда голландцы, в том числе великий Свен Крамер, остались без медали?

Нейс уверен, что, если он войдет в состав командной гонки, «оранжевые» поменяют тактику, дела точно пойдут на лад.

— По крайней мере, мы должны замолвить словечко перед тем, кто будет заниматься этим в следующем году. Это должно выглядеть по-другому.

Так что Кьелд разгоняется на новые задачи. Главная цель — Игры-2026 и, возможно, новый рекорд по скорости. На катке или замерзшем озере — время покажет.

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