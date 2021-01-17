«Всю Россию можно поздравить, это же наша медаль!» Ангелина Голикова — единственная россиянка на пьедестале ЧЕ

Беседует Сергей Лисин.

Беседует Сергей Лисин.

Ангелина Голикова стала единственной представительницей сборной России, завоевавшей медаль на завершившемся в Нидерландах чемпионате Европы по многоборьям, — больше ни у парней, ни у девушек нашей команды наград нет.

Голикова, выступавшая в программе спринта, выиграла обе дистанции500 метров и очень уверенно пробежала 1000 метров в первый день ЧЕ.

Таким образом, она оставалась лидером общего зачета на протяжении всего турнира, до последней «тысячи», где уступила, отдав золото многоборья хозяйке соревнований Ютте Лердам.

О том, как расценивать это серебро, насколько сложно было начинать международный сезон сразу с континентального первенства и почему в инфографике ISU Голикова не стоит с серьезным лицом, а укладывает волосы, мы поговорили со спортсменкой после церемонии награждения.

— Можно вас поздравить с этим серебром или все-таки близость золота привносит горечь?

— Конечно, можно, наверное, даже всю Россию можно поздравить, это же наша медаль!

— На протяжении трех дистанция многоборья вы были лидером, насколько это давило?

— Не давило, я понимала, что должна использовать свои сильные стороны, а это, конечно, 500 метров. И сегодня на второй «пятисотке» я рассчитывала, что отрыв будет больше, но сказалась усталость после первого дня многоборья. Здесь у нас между забегами проходит 20-30 минут, причем за это время, если ты попал в тройку на дистанции, нужно еще успеть пройти процедуру награждения. Получается какое-то «галопом по Европам». Все, конечно, в равных условиях, но я подустала от такого ритма. Старалась, боролась, понимала, что нельзя проигрывать Лердам больше 0,7 секунды. Сейчас сознаю, что если бы сегодня пробежала «тысячу» так же, как вчера, — этого было бы достаточно для золота.

— Как спали между первым и вторым днем?

— Когда увидела, с кем попала на вторую «пятисотку», то немного расстроилась. Очень хотела бежать с Фемке Кок, думала, что мы, как две специалистки этой дистанции, поможем друг другу показать хороший результат. С Лердам мне как-то не очень, без азарта. Поэтому когда засыпала, было какое-то тяжелое чувство, но приснилось что-то хорошее, замечательное, легкое, и когда проснулась сегодня, то уже с этим позитивом шла на соревнования.

— Понимаете, где проиграли на последней «тысяче»?

— Я еще не пересматривала забег, но уже сейчас понимаю, что какие-то моменты — совершенно не то, что было нужно. Глазу зрителя это, может быть, незаметно, но сила отталкивания была уже другая. В середине дистанции у меня очень сильно разболтало плечи на прямых, начал «гулять» корпус, это я сразу почувствовала и попыталась себя собрать в комок.

— Удалось перед сегодняшними забегами посмотреть вчерашние?

— К сожалению, качество связи и, соответственно, трансляции очень плохое. Но сестра кое-что прислала, так что посмотреть удалось.

— Спрашиваю, потому что там в инфографике ваш видеопортрет, на котором вы, глядя в фронтальную камеру телефона, поправляете волосы, это очень забавно выглядит.

— Да, это получилось случайно (смеется). С первого раза записать не вышло, волосы смотрелись ужасно, я сказала, что не могу так выглядеть, а зеркала под рукой не было, только телефон. Я, гладя на фронтальную камеру, чуть-чуть поправила, после чего записали серьезное видео. Но ребята, которые отвечали за все это, решили, что оставят фрагмент с укладкой волос, хотя я просила оставить тот, где я серьезная. Однако им так понравился момент с телефоном, что уговорили меня оставить его. Наверное, хотели показать что-то веселое в это карантинное время.

— Про карантинное время. Насколько беспокоило то, что первым стартом международного сезона стал чемпионат Европы и было совершенно непонятно, кто из соперниц как готов?

— Честно скажу, перед первой «пятисоткой» мне казалось, что нужно бежать из 37 секунд, казалось, что Фемке Кок будет выступать на этом уровне. Но после ее забега я поняла, что переоценила лед Тиалфа.

— Не ехал?

— Когда мы сюда прибыли и три дня катались перед ЧЕ, то в первый день лед был перемороженный, словно его готовили для хоккея, очень тяжелый. На второй день полегче, на третий — еще лучше. Но когда после забега я пообщалась с Фемке и сказала ей, что лед у них в этот раз какой-то тяжелый, то она согласилась, а Фемке на этом льду фактически базируется и знает, каким быстрым он может быть. Возможно, это зависит от температуры на улице, а в Нидерландах сейчас похолодало, вчера даже снег выпал. Но главное, мы все здесь в равных условиях, и вот видите как — никто не выбежал из 37 секунд, даже 37,10 не было.

— Я не слышал, что вы болели, поймали вирус, что-то пропускали. Можно сказать, что в плане здоровья этот сезон складывается без неприятных форс-мажоров?

— Серьезного пока ничего не было, и надеюсь, что удастся избежать этого и в дальнейшем. Болела после ЧР в Коломне, потому что там было очень холодно — приехал шорт-трек, и для них стали морозить хоккейную коробку в середине катка. До этого можно было комфортно кататься в тонком тканевом комбинезоне, даже не в таком, который надевают на соревнования, «резиновом», а еще тоньше. И вот я пришла кататься в таком комбинезоне, не ожидая снижения температуры на катке, и замерзла. С собой была только кофта с капюшоном, я ее надела и всю тренировку в ней прокаталась. В результате воспалилось ухо, я испугалась, что, может быть, заразилась коронавирусом, но тест был отрицательный, ЛОР сказал, что это проблема уха и за ним нужно следить. Так что я теперь всегда в шапочке.

— Паранойя по поводу возможности заразиться COVID-19 присутствует?

— Знаете, я считаю, что тут все зависит от иммунитета. Если он ослаблен, то да, заразиться легко. Но если он в порядке… у нас же были случаи, когда здоровые общались с теми, у кого затем был положительный тест. И не заражались.

— Предстоят еще четыре недели и три старта в Нидерландах на этом же катке. Не утомит это однообразие?

— Хорошо, что предоставили хоть такую возможность, а не оставили вообще без международного сезона. К тому же самый интенсивный старт — многоборье — уже позади, дальше будут этапы Кубка мира и ЧМ по программе отдельных дистанций, и там больше времени на отдых, ты бежишь один раз в день. Восстанавливаться проще.

— Японки, сильнейшие соперницы, тем не менее остались без международного сезона, они в Нидерланды не приедут, это вносит облегчение или раздражает такую максималистку, как вы?

— Да, я слышала, что японцы решили не приезжать, для их страны безопаснее, чтобы они не выезжали. Американцы и канадцы приехали, но я об этом вообще не думаю, живу сегодняшним днем и стану идти шаг за шагом. Я вот тоже вчера думала, что сегодня «тысячу» сбегаю хорошо и все будет супер. А вышло иначе.

— И тем не менее сейчас по итогам ЧЕ вы лидер спринтерской женской сборной России. Мысли об этом посещают?

— Об этом тоже не думаю, потому что у нас в команде есть причины не очень уверенного выступления других девушек. Даша Качанова переболела коронавирусом, имелись серьезные проблемы с коленом, она пропустила тренировочный период, и нужно время, чтобы реабилитироваться. У Оли Фактулиной перед Новым годом была температура, человек не мог тренироваться, вышел из привычного ритма. Еще есть время, и, думаю, что они успеют набрать форму, Чемпионат мира не завтра. Девочки они сильные.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ХЕРЕНВЕН (НИДЕРЛАНДЫ)

1. Ютта Лирдам (Нидерланды) — 149,385 балла

2. Ангелина Голикова (Россия) — 149,855

3. Фемке Кок (Нидерланды) — 149,870…

5. Дарья Качанова — 150,980…

16. Ольга Фаткулина (обе — Россия) — 113,640.