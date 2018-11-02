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Китай мстит за Олимпиаду в Корее. По полной

15:09
Китай мстит за Олимпиаду в Корее. По полной
Шорт-трек / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Разбираем последствия одного судейского решения.

Есть такой вид спорта – шорт-трек. Он гремел на Олимпиаде в Сочи, все восхищались Виктором Аном, но сейчас спроси: «А кто вместе с Аном выиграл для России эстафету четыре с половиной года назад?» — и не ответят без «Википедии».

Шорт-трек крайне популярен в Корее, той которая Южная. Там это фактически вид спорта номер два после компьютерной игры StarCraft — там корейцев вообще вынесли в отдельную лигу, чтобы не мешали простым людям. В Китае шорт-трек тоже популярен, но скорее по указке сверху – вид крайне медалеемкий (восемь комплектов) и для страны, которая ориентируется на общекомандный зачет, выгодный с точки зрения вложений.

Напомню, Игры-2018 проходили в Корее, где шорт-трек – вид спорта номер два. А китаянки в полуфинале засадили новый олимпийский рекорд – 4:05.315 (на видео ниже).

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Сборные Китая и Кореи попали в один финал, и хозяйки в драматичной борьбе после падения догнали всех и выиграли – 4:07.361. Китаянок, финишировавших вторыми, дисквалифицировали за нарушение правил.

Только Китай не согласился с дисквалификацией. И у него был весомый повод: МОК отказался что-то комментировать, отправив всех за ответом в Международный союз конькобежцев (ISU). Вот что ответил Марк Адамс, пресс-секретарь МОК:

— Думаю, вы и так знаете, что я скажу. Судейство – это вообще очень комплексная проблема, особенно в шорт-треке, чему мы сегодня стали свидетелями. Думаю, вам нужно обратиться в ISU, потому что это они отвечают за судейские бригады. Я, правда, не уверен, что вы получите там объяснение по каждому случаю, потому что это требует очень много времени. Но, я полагаю, что они именно те люди, которые могут объяснить правила судейства.

ISU не сумел внятно и четко аргументировать причины дисквалификации, сославшись на то, что китайская спортсменка слишком резко сменила траекторию движения, уйдя с внешней на внутреннюю и тем самым помешав кореянке. Ирония в том, что КНР дисквалифицируют в олимпийских эстафетах уже третий раз – предыдущие два в Турине-2006 и Сочи-2014. Протест китайской команды был отклонен из-за того, что подали его позже, чем через 30 минут после объявления результатов.

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Дисквалификацию китаянок не смогли объяснить и известные спортсмены, в частности, двукратный олимпийский чемпион американец Аполо Антон Оно, который заявил, что видел подобные ситуации много раз и не понимает причину санкций.

Ассиметричный ответ

Судя по тому, что произошло дальше, КНР не просто «обиделась», а решила напомнить и ISU, и МОК, какую роль играет эта страна на международной спортивной арене, в том числе и в проведении крупнейших турниров, которые, признаем это, чаще всего бывают убыточными.

Шаг первый – женская команда КНР проигнорировала эстафету на чемпионате мира, проходившем в Канаде в марте 2018 года. Просто не заявилась.

Шаг второй – КНР отказался проводить запланированный этап Кубка мира по шорт-треку, который должен был пройти в Азии в середине декабря 2018-го. В результате ISU этап был вынужден отменить, потому что больше желающих не нашлось.

Шаг третий – КНР отказался проводить третий этап этап Гран-при по фигурному катанию – его пришлось срочно передавать Финляндии (Хельсинки). Кстати, начало трансляций уже сегодня, 2 ноября, в 16:00 на нашем сайте.

Шаг четвертый – точно так же, как и с двумя предыдущими видами, Китай отказался проводить второй этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Харбине. Этап пришлось перенести в Японию, на открытый каток в Томакомае, куда ряд спортсменов, в частности наши Денис Юсков и Екатерина Шихова, не поедут. Именно из-за того, что каток открытый, что непривычно для современных конькобежцев.

С высокой долей вероятности турниры ISU КНР не будет принимать и далее именно по причине недовольства развитием событий в финале олимпийской эстафеты, хотя официальная позиция – в целях обновления спортивных объектов к зимним Олимпийским играм-2022. Рычагов давления на Китай немного, а времени до обязательных предолимпийских турниров – они пройдут весной 2021 года – еще достаточно. И без Поднебесной прожить это время ISU будет очень непросто. Понятно, что сейчас никто не станет пересматривать результаты и пересуживать финал: серебряные медали китаянкам не отдадут никогда.

Но это вопрос позиции. Принципа. А также неплохое напоминание международной спортивной общественности, что в некоторых случаях турнир не получится перенести, как произошло с прибыльным фигурным катанием, а просто придется отменить, потому что никто не хочет тратить деньги на соревнования по убыточному виду. Такому, как шорт-трек или конькобежный спорт.

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