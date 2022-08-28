Яхтсмены Грибанов и Кирилюк выиграли регату в классе «470» на Спартакиаде

Денис Грибанов и Алиса Кирилюк выиграли соревнования по парусному спорту в классе «470» на Спартакиаде сильнейших.
Серебро взял экипаж Дмитрий Лаздин / Марина Федорова, бронза досталась миксту Тимофей Григорин‑Рябов / Анжелика Черняховская.
Результаты выступлений в других классах:
«Лазер». 1. Сергей Комиссаров (Московская обл.) — 10. 2. Максим Шапошников (Санкт‑Петербург) — (Санкт‑Петербург) — 12. 3. Максим Николаев (Москва) — 16.
«Лазер‑радиал». Женщины. 1. Валерия Ломатченко (Ростовская обл.) — 10. 2. Мария Банаян (Приморский край) — 10. 3. Александра Лукоянова (Санкт‑Петербург) — 16.
«Накра 17». 1. Максим Семенов / Алина Щетинкина (Самарская обл.) — 12. 2. Вячеслав Шелудяков / Софья Киселева (Ростовская обл.) — 18. 3. Елизавета Жеребцова / Михаил Ушков (Ленинградская обл. — Москва) — 22.
«49». Мужчины. 1. Иван Зотов / Даниил Усачев (Санкт‑Петербург) — 13. 2. Василий Богданов / Вячеслав Рожков (Санкт‑Петербург — Самарская обл.) — 22. 3. Денис Щеглов / Максим Лебедев (Воронежская обл.) — 28.
Женщины. 1. Виктория Ликсанова / Диана Сабирова (Санкт‑Петербург) — 10. 2. Наталья Ермакова / Алёна Сухова — 14. 3. Анастасия Могильная / Полина Кирсанова (оба экипажа — Самарская обл.) — 23.
Парусная доска. Мужчины. 1. Александр Аскеров (Краснодарский край) — 15. 2. Егор Жилин — 23. 3. Владимир Бурмистренко (оба — Санкт‑Петербург) — 25.
Женщины. 1. Анастасия Щедрина — 13. 2. Юлия Кавалерчик (обе — Санкт‑Петербург) — 13. 3. Полина Фирсова (Краснодарский край) — 24.
Кайтбординг. Смешанный класс. 1. Никита Коданев — 13. 2. Иван Охотников (оба — Санкт‑Петербург) — 29. 3. Антон Минаев (Москва) — 36.