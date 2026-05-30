«Стрела-Ак Барс» - «Динамо» / Фото: © Федерация регби России
30 мая, 20:55
Регби

«Стрела-Ак Барс» перевернула игру с «Динамо» и взяла пять очков

В стартовом матче 4-го тура Чемпионата России по регби «Стрела-Ак Барс» принимала на своём поле лидера сезона московское «Динамо».

Первый тайм прошел при преимуществе москвичей — попытки Джейдена Барона и Максима Хильчука, а также реализация и штрафной Виннаара вывели гостей вперёд. У казанцев дублем по левому краю отметился Эдмунд Людик, но реализовать попытки Питеру Стинкампу не удалось.

Второй тайм стартовал со штрафной попытки «Стрелы-Ак Барс» за нарушение правил Виннаара. Южноафриканец был удалён на десять минут, после чего Людик оформил хет-трик. В концовке встречи «Стрела-Ак Барс» сумела набрать ещё шесть очков благодаря точным ударом с подставки Кобуса Мараиса обеспечила себе победу в игре. В концовке встречи казанцы занесли попытку, её автором стал вышедший на замену Евгений Кароннов. Это принесло уже пять очков Казани.

Тем не менее, «Динамо» осталось лидером Чемпионата России по регби с 15 очками.

«Стрела-Ак Барс» — «Динамо» — 37:18 (10:15)

Попытки: Людик (21, 26, 55), штрафная (50), Кароннов (80) — Барон (5), Хильчук (34);

Реализации: Мараис (56, 80) — Виннаар (35);

Штрафные: Мараис (74, 78) — Виннаар (14, 61);

Жёлтые карточки: нет — Виннаар (50).

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