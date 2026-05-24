«Динамо» победило ЦСКА в первом дерби за четыре года

В заключительном четвертьфинальном матче Кубка России по регби ЦСКА принимал «Динамо» в московском дерби на «Славе».

Для команд это была первая официальная встреча за четыре года. «Динамовцы» на правах фаворита и лидера чемпионата России по регби начали ударно, и уже к десятой минуте Максим Шевцов оформил дубль. Вскоре «армейцы» набрали первые очки после удара ногой и дроп-гола Сергея Козлова. Но ещё до перерыва Даниил Погодаев и Максим Хильчук увеличили преимущество своей команды до 25 очков.

Набрать очки во втором тайме хозяевам поля не удалось, а «Динамо» занесло ещё шесть раз. Погодаев оформил дубль, ещё по пять очков на свой счёт записали Роман Журавлев, Иван Дорофеев, Максим Берцов, Роман Чекалин и Иван Чепрага. Бьющий бело-голубых Эдуард Фуше набрал 16 очков.

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России по регби, где сыграет против «Локомотива».

ЦСКА — «Динамо» — 3:66 (3:28)

Попытки: нет — Шевцов (4, 10), Погодаев (36, 62), Хильчук (40), Журавлёв (42), Дорофеев (55), Берцов (66), Чекалин (75), Чепрага (78);

Реализации: нет — Фуше (5, 11, 37, 40, 43, 56, 63, 67);

Дроп-голы: Козлов (30) — нет;

Жёлтые карточки: Гогия (32) — Джордаан (69);

Оранжевые карточки: Гогия (64) — нет.