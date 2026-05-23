«Красный Яр» без проблем вышел в полуфинал Кубка России по регби

В Монино завершился четвертьфинальный матч Кубка России по регби между «ВВА-Подмосковьем» и «Красным Яром».

Исход этой встречи был предрешён ещё в первом тайме, когда «соколы» занесли пять безответных попыток. Дубль на счету Хушнуда Сангинова, ещё по пять очков себе в актив записали Дмитрий Сухин, Анеле Лунгиса и Аллен Де Вит. Джейсон Таумалоло забил все пять реализаций.

Во втором тайме разгром продолжился — Хушнуд Сангинов оформил хет-трик, после чего начали заносить и вышедшие на замену игроки. Так попытки во втором тайме записали на свой счёт хукер Дмитрий Кузеро, трёхчетвертной Владимир Чабан и Артём Борзенков. «Военлёты» ответили двумя попытками престижа от Кирилла Панарина и Даниила Крылаткина.

Вторую неделю подряд «Красный Яр» побеждает в Монино и в этот раз гарантирует себе выход в полуфинал.

«ВВА-Подмосковье» — «Красный Яр» — 12:68 (0:35)

Попытки: Панарин (54), Крылаткин (72) — Сангинов (9, 28, 46), Сухин (15), Лунгиса (32), Де Вит (39, 80), Кузеро (60), Чабан (64), Борзенков (75)

Реализации: Крылаткин (55) — Таумалоло (10, 16, 29, 33, 40, 47), Смит (65, 76, 80)