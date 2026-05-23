«Стрела-Ак Барс» вылетела из Кубка России на стадии четвертьфинала

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по регби «Локомотив» в Пензе принимал «Стрелу-Ак Барс».

Хозяева встречи начали ударно и к 24-й минуте занесли две попытки действующему обладателю Кубка России — отличились Андиса Нтсила и Валерий Хлутков. Казанцы сумели вернуться в игру после попытки скрам-хава Степана Хохлова. Но до перерыва Сергей Янюшкин забил два штрафных, увеличив преимущество «Локомотива» до 11 очков.

Вторая сорокаминутка стартовала с попытки Андрея Карзанова, который убежал в зачётку по правому краю. На 60-й минуте за «Локомотив» отличился лучший бомбардир Чемпионата России по регби Марсель Мюллер, а Янюшкин забил первую реализацию. Пензенцы удерживали преимущество, и лишь в конце встречи упустили забег по правому краю от Эдмунда Людика.

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России по регби, где сыграет против победителя пары ЦСКА — «Динамо». Действующий обладатель Кубка России по регби «Стрела-Ак Барс» борьбу за трофей завершила.

«Локомотив» — «Стрела-Ак Барс» — 23:17 (16:5)

Попытки: Нтсила (5), Хлутков (24), Мюллер (60) — Хохлов (36), Карзанов (46), Людик (80);

Реализации: Янюшкин (61) — Мараис (47);

Штрафные: Янюшкин (15, 37) — нет;

Жёлтые карточки: нет — Корфф (10);