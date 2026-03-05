«Металлург» не примет участие в Чемпионате России по регби 2026

Федерация Регби России опубликовала календарь Чемпионата России на новый сезон.
В нём примут участие семь команд — «Стрела-Ак Барс», «Динамо», «Енисей-СТМ», «Красный Яр», «Локомотив», «Слава» и «ВВА-Подмосковье». Из состава участников выбыл новокузнецкий «Металлург». Команда с 1990-го года неизменно выступала в элитном дивизионе чемпионата страны.
Чемпионат России по регби стартует 1 мая и завершится 20 сентября и будет состоять из четырнадцати туров. Первая встреча между чемпионом «Стрелой-Ак Барс» и серебряным призёром «Динамо» состоится в четвёртом туре. В эти же выходные пройдёт первое красноярское дерби сезона.
1 тур
1 — 4 мая
«Енисей-СТМ» — «ВВА-Подмосковье»
«Слава» — «Красный Яр»
«Динамо» — «Локомотив»
2 тур
8 — 11 мая
«Стрела-Ак Барс» — «Красный Яр»
«ВВА-Подмосковье» — «Динамо»
«Локомотив» — «Слава»
3 тур
15 — 18 мая
«Слава» — «Динамо»
«ВВА-Подмосковье» — «Красный Яр»
«Стрела-Ак Барс» — «Енисей-СТМ»
4 тур
29 мая — 1 июня
«ВВА-Подмосковье» — «Локомотив»
«Стрела-Ак Барс» — «Динамо»
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ»
5 тур
5 — 8 июня
«Динамо» — «Енисей-СТМ»
«Локомотив» — «Стрела-Ак Барс»
«Слава» — «ВВА-Подмосковье»
6 тур
12 — 15 июня
«Локомотив» — «Красный Яр»
«Слава» — «Енисей-СТМ»
«Стрела-Ак Барс» — «ВВА-Подмосковье»
7 тур
26 — 29 июня
«Слава» — «Стрела-Ак Барс»
«Локомотив» — «Енисей-СТМ»
«Красный Яр» — «Динамо»
8 тур
3 — 6 июля
«Енисей-СТМ» — «Динамо»
«Стрела-Ак Барс» — «Локомотив»
«ВВА-Подмосковье» — «Слава»
9 тур
7 — 10 августа
«Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс»
«Динамо» — «ВВА-Подмосковье»
«Слава» — «Локомотив»
10 тур
14 — 17 августа
«Локомотив» — «ВВА-Подмосковье»
«Динамо» — «Стрела-Ак Барс»
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр»
11 тур
21 — 24 августа
«ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ»
«Красный Яр» — «Слава»
«Локомотив» — «Динамо»
12 тур
28 — 31 августа
«Динамо» — «Слава»
«Красный Яр» — «ВВА-Подмосковье»
«Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»
13 тур
4 — 7 сентября
«Стрела-Ак Барс» — «Слава»
«Енисей-СТМ» — «Локомотив»
«Динамо» — «Красный Яр»
14 тур
19 — 20 сентября
«Красный Яр» — «Локомотив»
«Енисей-СТМ» — «Слава»
«ВВА-Подмосковье» — «Стрела-Ак Барс»
Формат и даты плей-офф будут утверждены дополнительно.
