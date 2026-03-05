«Металлург» не примет участие в Чемпионате России по регби 2026

Федерация Регби России опубликовала календарь Чемпионата России на новый сезон.

В нём примут участие семь команд — «Стрела-Ак Барс», «Динамо», «Енисей-СТМ», «Красный Яр», «Локомотив», «Слава» и «ВВА-Подмосковье». Из состава участников выбыл новокузнецкий «Металлург». Команда с 1990-го года неизменно выступала в элитном дивизионе чемпионата страны.

Чемпионат России по регби стартует 1 мая и завершится 20 сентября и будет состоять из четырнадцати туров. Первая встреча между чемпионом «Стрелой-Ак Барс» и серебряным призёром «Динамо» состоится в четвёртом туре. В эти же выходные пройдёт первое красноярское дерби сезона.

1 тур

1 — 4 мая

«Енисей-СТМ» — «ВВА-Подмосковье»

«Слава» — «Красный Яр»

«Динамо» — «Локомотив»

2 тур

8 — 11 мая

«Стрела-Ак Барс» — «Красный Яр»

«ВВА-Подмосковье» — «Динамо»

«Локомотив» — «Слава»

3 тур

15 — 18 мая

«Слава» — «Динамо»

«ВВА-Подмосковье» — «Красный Яр»

«Стрела-Ак Барс» — «Енисей-СТМ»

4 тур

29 мая — 1 июня

«ВВА-Подмосковье» — «Локомотив»

«Стрела-Ак Барс» — «Динамо»

«Красный Яр» — «Енисей-СТМ»

5 тур

5 — 8 июня

«Динамо» — «Енисей-СТМ»

«Локомотив» — «Стрела-Ак Барс»

«Слава» — «ВВА-Подмосковье»

6 тур

12 — 15 июня

«Локомотив» — «Красный Яр»

«Слава» — «Енисей-СТМ»

«Стрела-Ак Барс» — «ВВА-Подмосковье»

7 тур

26 — 29 июня

«Слава» — «Стрела-Ак Барс»

«Локомотив» — «Енисей-СТМ»

«Красный Яр» — «Динамо»

8 тур

3 — 6 июля

«Енисей-СТМ» — «Динамо»

«Стрела-Ак Барс» — «Локомотив»

«ВВА-Подмосковье» — «Слава»

9 тур

7 — 10 августа

«Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс»

«Динамо» — «ВВА-Подмосковье»

«Слава» — «Локомотив»

10 тур

14 — 17 августа

«Локомотив» — «ВВА-Подмосковье»

«Динамо» — «Стрела-Ак Барс»

«Енисей-СТМ» — «Красный Яр»

11 тур

21 — 24 августа

«ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ»

«Красный Яр» — «Слава»

«Локомотив» — «Динамо»

12 тур

28 — 31 августа

«Динамо» — «Слава»

«Красный Яр» — «ВВА-Подмосковье»

«Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»

13 тур

4 — 7 сентября

«Стрела-Ак Барс» — «Слава»

«Енисей-СТМ» — «Локомотив»

«Динамо» — «Красный Яр»

14 тур

19 — 20 сентября

«Красный Яр» — «Локомотив»

«Енисей-СТМ» — «Слава»

«ВВА-Подмосковье» — «Стрела-Ак Барс»

Формат и даты плей-офф будут утверждены дополнительно.

