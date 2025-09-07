Фото: © Федерация регби России / Сергей Демченко
07 сент, 16:35
Регби

«Стрела-Ак Барс» завоевала PARI Кубок России по регби 2025

В Москве на «ВТБ-Арене – Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» прошёл финал PARI Кубка России по регби между «Локомотивом» и «Стрелой-Ак Барс».

Пензенцы быстро открыли счёт, уже на третьей минуте после коридора самым ловким в чужой зачётке оказался Руди Ван Ройен, приземливший мяч. Сергей Янюшкин забил реализацию (7:0). В середине тайма Кобус Мараис после удара со штрафного попал в штангу, а вскоре с ещё одного пенальти размочил счёт (7:3).

В начале второго тайма Мараис не забил ещё один штрафной, но давление Казани было серьёзным. Вскоре оно вылилось сразу в два удаления у «Локомотива» – Корфф и Поливалов с разницей в минуту получили по жёлтой карточке. «Стрела-Ак Барс» реализовала численное преимущество очень быстро – Корфф после мола, а затем и Андрей Карзанов после прорыва по левому краю занесли по одной попытке. В концовке встречи «Локомотив» несколько минут находился в пяти метрах соперника, но занести так и не сумел.

Таким образом, казанцы завоевали свой второй PARI Кубок России по регби в истории. Отметим, что на матче было 11968 зрителей.

«Локомотив» – «Стрела-Ак Барс» – 7:13 (7:3)

Попытки: Ван Ройен (3) – Корфф (68), Карзанов (75);

Реализации: Янюшкин (4) – нет;

Штрафные: нет – Мараис (22);

Жёлтые карточки: Нодье (65), Поливалов (66) – нет

