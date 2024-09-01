Давит Месхи: «Мой финт — это грузинский танец. Когда я с мячом, даже сам не знаю, что буду делать»

Крайний трехчетвертной «Енисея-СТМ» Давит Месхи в интервью «Матч ТВ» рассказал о своей жизни в Красноярске, впечатлениях от регбийного сезона и предстоящем финале PARI Кубка России.

Крайний трехчетвертной «Енисея-СТМ» Давит Месхи в интервью «Матч ТВ» рассказал о своей жизни в Красноярске, впечатлениях от регбийного сезона и предстоящем финале PARI Кубка России.

— С 2019 года вы выступаете за «Енисей-СТМ». Как долго адаптировались после солнечной Грузии к российской Сибири?

— Поначалу было очень сложно! Я из солнечного Тбилиси, и для меня красноярская погода была очень холодной. Болел почти каждый месяц, часто приходилось играть с температурой. Но сейчас уже привык и чувствую себя как дома

— Как вам Красноярск? Как проводите вместе время с грузинскими игроками из «Красного Яра»?

— В Красноярске живут очень добрые люди. Я здесь 5 лет, и все знают, кто такой усатый грузин. Красноярцы меня уважают и тепло относятся ко мне. Это очень приятно! Не могу не упомянуть наших болельщиков. Я играл во многих местах, но признаюсь, что у «Енисея-СТМ» самые крутые болельщики. Я вас очень люблю! У нас очень тяжелые тренировки, поэтому во время отдыха я предпочитаю полностью восстанавливать силы дома. Но с друзьями из «Красного Яра» часто хожу в рестораны. Они ещё любят ездить за городом или на рыбалку, но я так не могу после тренировок. Я думаю, что у нас более сложные тренировки (улыбается).

Давит Месхи / Фото: © Федерация регби России

— Давайте теперь немного обсудим регби. Расскажите ваш секрет множества попыток по краю после невероятных ускорений? Как этому научиться юным регбистам?

— На мой взгляд, в современном регби очень ценится регбист, который сильнее один на один. Когда я жил в Грузии, то много тренировался защите и нападению один на один, и вроде это неплохо получается. Даже сейчас после тренировки я дополнительно тренируюсь для развития этого навыка.Что касается моего финта, то это грузинский танец. Когда я с мячом, даже сам не знаю, что буду делать. Как будто время останавливается, и всё становится легко!

— PARI Чемпионат России подходит к концу. Какая команда для вас стала самым тяжелым соперником и почему?

— Однозначно «Красный Яр»! Помню 2-3 года назад, когда «Яр» не боролся за «золото», всё равно против нас команда всегда хорошо играла. А сейчас они в отличной форме. Красноярское дерби всегда тяжело играть. У них хорошая команда с сильными легионерами.

— В первом четвертьфинальном матче PARI Чемпионата России по регби с «ВВА-Подмосковьем» ваша команда ушла на перерыв со счетом 7:10, однако во второй части игры «тяжелая машина» вновь показала себя во всей красе. Итог матча ー 51:10. Почему «Енисей-СТМ» позволил сопернику выйти вперед в первом тайме?

— Прежде всего хочу поблагодарить «ВВА-Подмосковье» за такой хороший первый тайм. Они боролись и старались изо всех сил. У них очень перспективные молодые игроки. На мой взгляд, «Енисей-СТМ» — команда, которая может играть на высоком уровне на протяжении 80 минут. Эксперты утверждают, что регби — это игра последних 20 минут, и победит тот, у кого останется больше энергии. Мы долго к этому готовились. У нас очень опытный и сильный тренерский штаб. В перерыве Александр Юревич очень спокойно нам все объяснил. А мы вышли и показали всем, что такое «тяжелая машина»!

Давит Месхи / Фото: © Федерация регби России

— На вашему счету уже три «золота» Чемпионата России, два Кубка России и один еврокубок. Вы собрали полный комплект всех наград в нашей стране. Чем отличаются эмоции перед первым финалом и предстоящей решающей игрой PARI Кубка России против «Красного Яра»?

— Для меня не имеет значения, обычная это игра или финал, я всегда очень мотивирован. Однако я помню эмоции, которые испытал после поражения в финале, и сделаю все, чтобы подобное никогда больше не повторилось!

— Чем отличается тренировки перед матчами «регулярки» и финалом PARI Кубка России? Как настраиваетесь перед решающей игрой?

— На мой взгляд, не имеет значения, у кого лучшая команда или кто в лучшей форме. Финал — это та игра, в которой может произойти все что угодно, поэтому требуется максимальная концентрация! Что касается подготовки, то всё расписано, и мы уделяем максимум внимания каждой детали, чтобы ничего не упустить.

— Запоминающимся элементом вашего образа являются усы. С какого возраста вы их начали отращивать?

— В 2019 году, когда я впервые приехал в Красноярск, здесь играл Миша Гачечиладзе, у которого были усы. «Принц города может не носить корону, но усы — обязательно!». Когда Миша уехал из города, то оставил титул мне (улыбается).

7 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» состоится финал PARI Кубка России по регби, в котором сыграют красноярские клубы «Енисей-СТМ» и «Красный Яр».

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