«Енисей-СТМ» победил «Стрелу-Ак Барс» и выиграл регулярный чемпионат

«Енисей‑СТМ» одержал победу над казанской «Стрелой‑Ак Барс» в матче 17‑го тура чемпионата России по регби среди мужских команд.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 32:24 (12:10).

«Енисей-СТМ» одерживает важную победу, набирает 66 очков и становится победителем регулярного сезона PARI Чемпионата России по регби.

Красноярский клуб является 12‑кратным чемпионом России.

Прямые трансляции чемпионата России по регби смотрите в эфире телеканалов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс» — 32:24 (12:10)

Попытки: Магомедсаидов (19, 63), Эстерхейзен (29, 45) — Людик (36, 70), штрафная (55)

Реализации: Гайсин (20, 46, 64) — Мараис (36, 71)

Штрафные: Гайсин (58, 80) — Мараис (13)

Жёлтые карточки: Дю Пре (52), Онищенко (54) — Карзанов (27), Хохлов (63), Бурдин (80)

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