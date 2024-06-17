Александр Первухин: «Потерпели логичное поражение в Новокузнецке»

Главный тренер «Енисея-СТМ» подвёл итоги матча 15-го тура PARI Чемпионата России по регби против «Металлурга» (5:22).

— Поздравляем Новокузнецк с заслуженной победой. Это показатель того, когда одна команда настраивается и играет, а другая выходит провести матч на классе, который при определенном настрое не особо и проявляется. Раз в сезон такие вещи бывают. В прошлом году это было на кубковом матче, после чего у нас были непоправимые проблемы. В любом случае, игра за первое место в регулярном сезоне PARI Чемпионата России будет у нас с Казанью через две недели.

— Чем в игре своей команды сегодня недовольны?

— Компоненты, которые были недостаточно хороши у нас, зависят от качества настроя. Команда настроилась неделю назад, а сегодня почему-то не получилось. Говорить о том, что это отсутствие техники или чего-то ещё, я не могу. Концентрация и настрой на матч не соответствовали нашему уровню. Логичное поражение.

— В чём вас переиграл «Металлург»?

— «Металлург» не собирался выигрывать матч до 15-й минуты, когда «Енисей-СТМ» подарил сопернику всё, что мог. Пропустили быструю попытку. Здесь любая команда начинает заводиться, ловит кураж. Рассчитывали на замены, но они особого эффекта не произвели. Ошибка Щербаня при счёте 5:14 стала переломной. «Металлургу» нужно было реабилитироваться после игры со «Славой», что они и сделали.

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