«Стрела-Ак Барс» впервые завоевала Суперкубок России по регби

В пятом розыгрыше Суперкубка России по регби в Саранске встречались «Локомотив-Пенза» и «Стрела-Ак Барс».

Для обеих команд эта игра стала первой в 2024-м году, поэтому встреча началась осторожно. Команды не стеснялись обмениваться штрафными ударами, не рискуя доводить дело до попыток. К тому же, «Стрела-Ак Барс» дважды в течение десяти минут поиграла в меньшинстве, жёлтые карточки получили Андрей Карзанов и Рикерт Корфф.Первый тайм остался за «Локомотивом» 9:6.

В дебюте второй сорокаминутки команды снова обменялись ударами с подставки, Янюшкин и Мараис были точны, но разрыв в три очка сохранился. Первую попытку зрители на «Мордовия-Арене» увидели на 60-й минуте после удаления Подрезова в составе соперника. Виталий Живатов получил мяч из схватки и приземлился в «зачётке» пензенцев. Теперь «Локомотиву» нужна была ответная попытка, чего пензенцы и добились — Ника Цирекидзе приземлил мяч после мола.

Теперь уже пензенцы повели в три очка, и «Стреле-Ак Барс» оставалось надеяться на штрафной. Пензенцы нарушили правила неподалеку от своей зачётки, чем и воспользовались казанцы. Кобус Мараис забил штрафной и сравнял счёт. Победителя команды впервые выявляли в итоге в серии послематчевых ударов.

В ней удачливее оказались регбисты «Стрелы-Ак Барс». Степан Хохлов, Йоханнес Тромп и Эдмунд Людик реализовали свои удары, у «Локомотива» по воротам попал только Александр Гудок. До основных бьющих своих команд Кобуса Мараиса и Сергея Янюшкина очередь не дошла, потому что казанцы уже победили со счётом 3:1.

«Локомотив» — «Стрела-Ак Барс» — 19:19 (9:6)

Попытки: Цирекидзе (75) — Живатов (60);

Реализации: Янюшкин (75) — Мараис (61);

Штрафные: Янюшкин (5, 15, 40, 51) — Мараис (11, 33, 46, 80);

Желтые карточки: Подрезов (58) — Карзанов (20), Корфф (38).

Серия послематчевых ударов: Цирекидзе (мимо), Сухин (мимо), Киреев (мимо), Гудок (точно) — Хохлов (точно), Давыдов (мимо), Тромп (точно), Людик (точно)

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