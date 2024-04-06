«Стрела-Ак Барс» уступила впервые за 20 матчей, «Застава-7» идёт без поражений

В Сочи завершился первый игровой день 4-го тура Чемпионата России по регби-7.

На групповом этапе уже случилось несколько неожиданных результатов. Так идущая без поражений все три тура казанская «Стрела-Ак Барс» уступила во второй встрече этого тура «Енисею-СТМ» со счётом 0:19 и заняла второе место в группе. Из этой группы не смогло выйти в плей-офф московское «Динамо».

В остальном, сенсаций не случилось. «Застава-7» уверенно обыграла всех соперников в группе, не пропустив ни одной попытки. Также три победы в трёх матчах одержал пензенский «Локомотив».

Уже завтра пройдут четвертьфинальные встречи, которые начнутся в 10:00. На этой стадии уже встретятся «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс».

Результаты всех матчей группового этапа

Стрела-Ак Барс — Красный Яр — 22:5

Динамо — Енисей-СТМ — 5:31

ВВА-Подмосковье — Таганий Рог — 24:15

Застава-7 — Липецк — 15:0

Локомотив-Пенза — Ростов — 26:0

Балтийский Шторм — ССКК Богатыри — 24:17

Стрела-Ак Барс — Енисей-СТМ — 0:21

Динамо — Красный Яр — 29:17

ВВА-Подмосковье — Липецк — 12:0

Застава-7 — Таганий Рог — 41:0

Балтийский Шторм — Ростов — 22:5

Локомотив-Пенза — ССКК Богатыри — 33:7

Стрела-Ак Барс — Динамо — 40:10

Енисей-СТМ — Красный Яр — 26:7

ВВА-Подмосковье — Застава-7 — 0:31

Липецк — Таганий Рог — 5:26

Локомотив-Пенза — Балтийский Шторм — 15:0

ССКК Богатыри — Ростов — 29:7

7 апреля

Четвертьфиналы

10:00 Енисей-СТМ — Таганий Рог

10:20 ВВА-Подмосковье — Балтийский шторм

10:40 Локомотив-Пенза — Стрела-Ак Барс

11:00 Застава-7 — ССКК Богатыри

Полуфиналы за 9-12 места

11:20 Динамо— Ростов

11:40 Красный Яр — Липецк