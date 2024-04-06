«Стрела-Ак Барс» уступила впервые за 20 матчей, «Застава-7» идёт без поражений

В Сочи завершился первый игровой день 4-го тура Чемпионата России по регби-7.
На групповом этапе уже случилось несколько неожиданных результатов. Так идущая без поражений все три тура казанская «Стрела-Ак Барс» уступила во второй встрече этого тура «Енисею-СТМ» со счётом 0:19 и заняла второе место в группе. Из этой группы не смогло выйти в плей-офф московское «Динамо».
В остальном, сенсаций не случилось. «Застава-7» уверенно обыграла всех соперников в группе, не пропустив ни одной попытки. Также три победы в трёх матчах одержал пензенский «Локомотив».
Уже завтра пройдут четвертьфинальные встречи, которые начнутся в 10:00. На этой стадии уже встретятся «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс».
Результаты всех матчей группового этапа
Стрела-Ак Барс — Красный Яр — 22:5
Динамо — Енисей-СТМ — 5:31
ВВА-Подмосковье — Таганий Рог — 24:15
Застава-7 — Липецк — 15:0
Локомотив-Пенза — Ростов — 26:0
Балтийский Шторм — ССКК Богатыри — 24:17
Стрела-Ак Барс — Енисей-СТМ — 0:21
Динамо — Красный Яр — 29:17
ВВА-Подмосковье — Липецк — 12:0
Застава-7 — Таганий Рог — 41:0
Балтийский Шторм — Ростов — 22:5
Локомотив-Пенза — ССКК Богатыри — 33:7
Стрела-Ак Барс — Динамо — 40:10
Енисей-СТМ — Красный Яр — 26:7
ВВА-Подмосковье — Застава-7 — 0:31
Липецк — Таганий Рог — 5:26
Локомотив-Пенза — Балтийский Шторм — 15:0
ССКК Богатыри — Ростов — 29:7
7 апреля
Четвертьфиналы
10:00 Енисей-СТМ — Таганий Рог
10:20 ВВА-Подмосковье — Балтийский шторм
10:40 Локомотив-Пенза — Стрела-Ак Барс
11:00 Застава-7 — ССКК Богатыри
Полуфиналы за 9-12 места
11:20 Динамо— Ростов
11:40 Красный Яр — Липецк