Вячеслав Шалунов: «Эрлу Даури нравится в Новокузнецке, у него очень серьёзный контракт с «Металлургом»

Главный тренер регби-клуба «Металлург» Вячеслав Шалунов в интервью «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, новичках команды, Эрле Даури, молодых игроках, вызванных в сборную, а также о старте Кубка шести наций.

Главный тренер регби-клуба «Металлург» Вячеслав Шалунов в интервью «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, новичках команды, Эрле Даури, молодых игроках, вызванных в сборную, а также о старте Кубка шести наций.

— Расскажите, когда вышли из отпуска, чем занимаетесь сейчас?

— В конце прошлого года у нас были сборы в Сочи, это было в декабре. Сейчас же мы используем спортивные сооружения в Кемерово. Здесь два огромных многоцелевых дворца спорта — это «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс». Они нацелены не на летние виды, но здесь очень много помещений и залов, которые приспособлены для различных видов спорта.

— Планируете ли поехать в тёплые края, чтобы провести игровой сбор?

— Сейчас мы занимаемся, в основном, физической подготовкой — задействуем легкоатлетический манеж, тренажёрные залы и бассейн. Плюс потихонечку начинается контактная и техническая работа в борцовских залах. Готовимся к сборам, которые будут ориентировочно в середине марта, думаю, что это будет где-то на юге России.

— Подписали двух новичков — Романа Петрова и Алексея Наставшева. Как они себя проявляют, нет ли опасения, что Петров больше игрок в «семёрку»?

— Такие опасения всегда есть. Регби — специфичный вид спорта, сложно предугадать. Обоих ребят я знаю очень давно. Петрова еще с детства помню, когда он играл за Алтайский край. За Наставшевым следил, как он поднимался в Липецке. Если Петров в нашем клубе уже успел побывать, то для Алексея — это новый опыт. Парни стараются, стремятся попасть в состав, всё в их руках. Конкуренция в клубе есть, она необходима, я думаю, что ребята постараются сделать всё, чтобы быть конкурентоспособными.

— Говорили, что южноафриканский тренер Дьюи Свартбуй присоединится к команде в январе. Удалось ли ему это сделать? Есть ли ещё изменения в тренерском штабе?

— Дьюи пока ещё не присоединился к команде, есть небольшие бюрократические проблемы по документообороту. Ждём, когда это произойдёт. В настоящий момент мы активно ищем тренера схватки, плюс к нашему штабу присоединился тренер по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Александр Шпаер. Это бывший спортсмен из Новокузнецка. Мы частенько задействуем тренеров по легкой атлетике в этом направлении деятельности. Как раз зимой Шпаер помогает решать нам некоторые вопросы. Тренер по ОФП Игорь Зеленко тоже остался, зимой у него много работы.

— Эрл Даури — главный актив «Металлурга» в этом сезоне. Есть ли по нему какие-то предложения из других клубов или он останется в Новокузнецке?

— Всё спокойно. У него достаточно серьёзный контракт с «Металлургом». К тому же, ему всё нравится. У него были небольшие семейные неприятности по окончании года, мы пошли ему навстречу, отправили его домой. В настоящий момент Эрл вернулся, сдал тесты ОФП, тестами мы удовлетворены. Понимаем, что в Южной Африке он не просто так сидел, а готовился. Сейчас он приболел, но уже сегодня присоединился и тренировался вместе со всей командой.

— Трое игроков «Металлурга» получили вызов в сборную России — Сергей Ефремов, Владимир Арлашов и Сайвали Искандаров. Кто сейчас ещё близок к тому, чтобы попасть в сборную?

— Молодых ребят у нас достаточно много, и заслуживает попасть в сборную больше ребят. Но всё решает тренерский штаб национальной команды. Все трое вызванных готовы к сборной, безусловно. Важно, что получил приглашение Сайвали Искандарова, это самый молодой парень, 2004-го года рождения, он очень активно прогрессирует, и ему этот вызов был психологически необходим, чтобы обрести уверенность. Сейчас он тренируется с основным составом, Сайвали ещё достаточно молод, ему нужен опыт работы в таких коллективах. Арлашов и Ефремов не первый раз вызываются в сборную, ребята перспективные, физически одарённые, обладающие техническими навыками и опытом. Им нужно перерастать из спортсменов юношеского круга в мужской коллектив и становиться лидерами клуба.

— Не могу не спросить про Кубок шести наций. Ваш любимый Уэльс уступил в первом туре, что, в целом, думаете о старте турнира?

— В первом туре расстроила сборная Франции. Я понимал, что тем составом, которым они выходили, может быть, и не были фаворитами, но всё-таки играли дома, и должны были провести матч намного интереснее и эффективнее. Глубина состав у французов очень серьёзная. Что касается сборной Уэльса, это моя давнишняя любовь, но сейчас главная боль. После Кубка мира у команды большие проблемы, причем они проявлялись гораздо раньше, а сейчас вылезли. За второй тайм огромное спасибо, снимаю шляпу перед сборной Уэльса. Понятно, что Шотландия всегда играет «на качелях», но Уэльс во втором тайме преобразился. Если эти молодые ребята смогут играть так не один тайм, а два, то эта команда в ближайшие год-два может показать на международном уровне очень высокие результаты. Что касается Италии, то команда в очередной раз выдала феерический первый тайм, после чего начали дрожать коленки. Появилось ощущение, что Италия может обыграть Англию, но это не произошло. Обидно. Итальянцам очень нужна была победа над Англией, чтобы появилась уверенность, что они могут обыграть любую команду.