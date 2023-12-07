«Динамо» и «Локомотив» — в ударе, «ВВА-Подмосковье» — с потерями. Что изменилось у клубов чемпионата России по регби

С момента ухода на паузу PARI Чемпионата России по регби прошло полтора месяца. Мы решили узнать, как же изменились клубы за этот срок, кто подписал новых игроков, а кто потерял лидеров?

С момента ухода на паузу PARI Чемпионата России по регби прошло полтора месяца. Мы решили узнать, как же изменились клубы за этот срок, кто подписал новых игроков, а кто потерял лидеров?

«Енисей-СТМ»

У команды, которой точно необходимо усиление, пока затишье. Вернулся после полугодичной аренды из Новокузнецка Виталий Климов. Также один из ветеранов красноярцев Улдис Саулите принял решение завершить карьеру, последнее дерби с «Красным Яром» было посвящено именно ему. Хукер Денис Машкин, не имеющий игровой практики, отправился в «Локомотив», а Жандре Леонард совершенно не пришёлся ко двору в Красноярске и вернулся в южноафриканский «Пумас».

Пришли: Виталий Климов (аренда, «Металлург»)

Ушли: Улдис Саулите (Завершил карьеру), Жандре Леонард («Пумас»), Денис Машкин («Локомотив»)

«Стрела-Ак Барс»

Казанцы уже приучили нас, что о трансферах они сообщают ближе к началу сезона. Впрочем, состав у «Стрелы-Ак Барса» более, чем укомплектован на данный момент, и здесь нужны, скорее, какие-то точечные усиления. Покинул команду Майкл Амирас, он продолжит карьеру в США, но таким было и условие контракта со «Стрелой-Ак Барсом», что южноафриканец поможет команде лишь в первой части сезона. Морне Юбер после полугодичной аренды в «Славе» подписал контракт с московским клубом.

Пришли: нет

Ушли: Майкл Амирас («Регби АТЛ»), Морне Юбер («Слава»)

«Красный Яр»

У «соколов» пока тоже затишье. Единственное приобретение — подписание 18-летнего воспитанника академии Степана Фица, играющего на позиции флай-хава. Также один из ветеранов команды Евгений Проненко завершил карьеру.

Пришли: Степан Фиц (воспитанник)

Ушли: Евгений Проненко (завершил карьеру)

«Локомотив-Пенза»

Пензенцы шумят на трансферном рынке. Главное подписание — Стефан Малан, один из лидеров «ВВА-Подмосковья», который уже обжился в России. Также подписан полноценный контракт с Дмитрием Пастернаком, который здорово проявил себя в чемпионате России по регби-7. Также «Локомотив-Пенза» подписал Никиту Максимова и Дениса Машкина. В данной ситуации, кажется, что это, в первую очередь, укрепление резерва.

Пришли: Стефан Малан («ВВА-Подмосковье»), Никита Максимов («Динамо»), Дмитрий Пастернак, Денис Машкин («Енисей-СТМ»)

Ушли: Вячеслав Красильник (Завершил карьеру), Илья Спандерашвили («Блэк Лайон»)

«Динамо»

Москвичи очень здорово подсуетились и сумели забрать два лакомых лота из стана «военлётов». Один из лучших флай-хавов PARI Чемпионата России по регби Лейтон Экстин и очень качественный столб Арноут Малербе продолжат карьеру в «Динамо». И нет сомнений, что они будут игроками основного состава. Что касается потерь, то Либенберг и Гогидзе могут быть занесены в список не самых удачных приобретений москвичей. Лосев и Марданов играли мало.

Пришли: Лейтон Экстин, Арноут Малербе (оба — «ВВА-Подмосковье»)

Ушли: Гурам Гогидзе («Кочеби»), Никита Максимов («Локомотив-Пенза»), Сархан Марданов, Рубен Либенберг, Михаил Лосев

«Металлург»

В стане новокузнечан пока тоже тихо. Покинул команду Виталий Климов, проведший несколько месяцев в аренде. На просмотре в «Металлурге» находится Роман Петров из «Ростова». И есть ощущение, что этот игрок придётся ко двору и подпишет контракт с новокузнечанами.

Пришли: Роман Петров (просмотр)

Ушли: Виталий Климов («Енисей-СТМ»)

«ВВА-Подмосковье»

Самое бедствующее положение сейчас у «военлётов». Команда потеряла четырех легионеров, трое из которых уже нашли себе клубы в России. Приобретения «ВВА-Подмосковья», судя по словам руководителей, будут касаться только воспитанников школы. На данный момент, пока всё тихо.

Пришли: нет

Ушли: Лейтон Экстин, Арноут Малербе (оба — «Динамо»), Стефан Малан («Локомотив-Пенза»), Рикерт Корфф

«Слава»

Безусловно, лучший игрок первой части сезона в составе «Славы» продолжит свои выступления в Москве. Аренда Морне Юбера из «Стрелы-Ак Барса» получилась более чем удачной, поэтому стороны продлили отношения. О трансферах на выход пока не слышно, но они, наверняка, будут.

Пришли: Морне Юбер («Стрела-Ак Барс»)

Ушли: нет

«Химик»

У Дзержинска пока тихо. Но есть ощущение, что ряд игроков «Енисея-СТМ», который проводил первую часть сезона в аренде в «Химике», вернётся в Красноярск. Однако каких-то глобальных изменений состава в этот раз у дзержинцев не ждём.

Пришли: нет

Ушли: нет