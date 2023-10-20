В Самаре прошла пресс-конференция перед матчем сборной России по регби и «Русских Барбарианс»

20 октября прошёл медиа-день, посвященный матчу сборной России по регби и «Русских Барбарианс». В нём приняли участие главные тренеры и игроки обеих команд.

20 октября прошёл медиа-день, посвященный матчу сборной России по регби и «Русских Барбарианс». В нём приняли участие главные тренеры и игроки обеих команд.

20 октября прошёл медиа-день, посвященный матчу сборной России по регби и «Русских Барбарианс». В нём приняли участие главные тренеры и игроки обеих команд.

— Третий матч с «Барбарианс» в сегодняшних условиях — это лучший вариант для нас, — отметил главный тренер сборной России по регби Александр Первухин.— Хочется верить, что наступят лучшие времена. Я вам скажу, что уровень команды достаточно высок. Сегодня это сочетание южноафриканских и грузинских игроков, это такая интересная смесь высококвалифицированных регбистов, которые повышают уровень нашего чемпионата. В каждой команде сегодня чувствуется прогресс. Я думаю, что мы растём, несмотря на международные проблемы. Ждём хорошей игры. В прошлый раз мы на этот же матч собрали явно молодёжный состав, сейчас собрана команда, по составу близкая к оптимальной. Ждём битвы и хорошего регби, чтобы самарские болельщики увидели настоящую сборную России по регби.

Капитаном сборной России по регби в этой встрече будет Евгений Елгин из «Енисея-СТМ»:

— Огромное спасибо тренерскому штабу, что мне доверили выйти и вывести сборную России в роли капитана. Это было неожиданно. Сыграем с хорошим соперником на прекрасном стадионе. Надеюсь, мы покажем хорошую качественную игру, которая всем понравится. Регби — это, в первую очередь, праздник. Настрой у нас только на победу, другого даже не рассматриваем.

Главный тренер «Русских Барбарианс» ДжейПи Нил восхитился местом, где будет проведён матч

— Мы приехали в Самару вчера, и были поражены архитектурой и красотой города. Если говорить о предстоящем матче, то Александр Первухин собрал отличный состав и придётся постараться, чтобы выиграть. Мы провели только две тренировки, но ребята находятся в хороших в кондициях и все готовы играть. В целом, собрали настолько сильный, насколько смогли. Не сможем рассчитывать на нескольких регбистов, например, на Эстерхейзена, Эстхейзена, Даури, Сутидзе, Месхи, Юбера. В остальном, повторюсь, вызвали всех сильнейших. Думаю, нас всех ждёт интересный матч, хоть и обещают дождливую погоду, что может повлиять на игру. Наверное, если наше противостояние сравнивать с Кубком Мира, то «Русские Барбарианс» — это ЮАР, а сборная России — Англия».

Капитан «Русских Барбарианс» Стефан Малан готов побеждать и в третий раз:

— Со вчерашнего вечера начали изучать достопримечательности Самары и нам всё понравилось. Ожидаем нелёгкой игры. Да, мы уже дважды побеждали сборную России, и надеемся, выиграть в третий раз, хотя будет трудно. Политическая подоплёка матча? Думаю, её нет. Мы любим регби, нам нравится быть в России и играть здесь, поэтому никаких политических моментов в предстоящей встрече нет.

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков рассказал о том, сколько болельщиков стоит ожидать на матче:

— Без помощи и поддержки правительства и министерства спорта Самарской области у нас ничего бы не получилось. Завтра, я уверен, будет классный матч, но, судя по всему, нас подведёт погода. Если мы рассчитывали на 10000 зрителей, думаю, цифры чуть уменьшатся. Но надеюсь, что болельщиков дождь не отпугнет. У нас проводятся параллельно детские турниры, как минимум детишки со всей страны получат возможность посетить такую игру. Футбольные болельщики, точно знаю, посетят матч. Может быть, не побьем рекорд посещаемости, но людей придёт много. Отдельно хотел бы сказать про Кубок Князя Оболенского. Это очень хорошо подходит под нашу традицию матчей с «Русскими Барбарианс». Оболенский также играл за «Барбарианс», поэтому это удачная находка. Состав сборной подобран действительно сильнейший, эти игроки бы выступали на международных соревнованиях, если бы они были открыты для нас прямо сейчас.

Встреча пройдет 21 октября на «Солидарность Самара-Арене». За ходом трансляции можно будет следить на канале МАТЧ! ИГРА с 10:55 (мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Товарищеский матч. Сборная России - Барбарианс