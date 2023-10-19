Александр Первухин: «Хочется, чтобы матч был праздником для обеих команд»

Главный тренер национальной сборной России по регби Александр Первухин рассказал о настроении команды перед матчем против «Русских Барбарианс», молодых игроках

— В каком настроении подходите к матчу сборной России?

— Форма у нас хорошая. Последние игры показали, что при общей психологической усталости, функциональная готовность у всех команд хорошая. Нужно снять психологическую усталость, потому что это матч сборной — это завершение сезона. Легионеры раз за разом доказывают, что они это умеют делать, они выходят играть с полной отдачей. Задача у нас на этот раз не просто биться, хочется ещё и поиграть. Настроение у нас сейчас такое — показать регби. Сегодня уровень PARI Чемпионата России достаточно высок. Сегодня подобралась команда, которая за исключением 4-5 игроков, отправилась бы играть отборочные матчи чемпионата Европы, если бы нужно было это сделать завтра. Да, мы пришли к мнению, что должны сыграть этим составом, потому что молодежный сыграет ещё две другие встречи. Хочется, чтобы это был праздник для обеих команд. В этом празднике хочется быть полноценным участником, показать красивое хорошее регби. Мы играем в тот вид спорта, в котором до касания не сыграешь.

— Много ли хороших молодых игроков у нас в чемпионате?

— Мы рассматривали состав молодежной команды, которая будет играть в Москве. Я уже в прошлом году сказал, что у нас впереди есть очень хорошая линия трёхчетвертных. С учетом сегодняшнего возраста, у нас, к сожалению, отстает, и летний матч против «Барбарианс» это показал, вторая и третья линия нападения. Игроки уступают по скоростно-силовым характеристикам, жесткости, природным данным. Дальше у нас идут возраста 2005–2006 года неплохие, но сейчас у той же молодежной команды есть большие вопросы по этой линии, над этим нужно максимально сосредоточиться и работать. Может быть, отбирать ребят из других видов спорта. Вернуться ещё раз, пусть это будет не игрок, кто прошёл школу с 6-7 лет. Но для второй и третьей линии нужно вытаскивать людей из других видов, это штучный товар, и российских игроков у нас раз-два и обчелся.

— Почему так произошло?

— По третьей линии у меня у самого вопрос. Сейчас, когда я начинаю выбирать регбистов даже в первую сборную, у нас реально возникают серьёзные проблемы, прежде всего, в скоростной и силовой готовности. Да, есть отличные игроки — Виктор Гресев и Андрей Темнов. Надо отдать им должное. Но третья линия европейского уровня — это уже совсем другое. Если у нас игрок отвечает росто-весовым данным, у него есть проблема со скоростью, есть скорость — нет росто-весовых и так далее. Пока я даже не могу выделить игрока из ближайшего состава соответствующего уровню мирового класса, какие у нас были до этого, например, Зыков или Грачев, я не могу.

— Были проблемы с десятыми. На горизонте есть достойные?

— Линия четвертных у нас хорошая, но, тем не менее. Даже в «Енисее-СТМ» мы не нуждались в десятом номере и никогда не рассматривали их со стороны. Но в этом году Рамиль Гайсин вытащил на себе всё. При травме Будыченко весной, при проблемной теме Маслова, который второй раз выпадает из основы, Чурашов выпадал, Рамиль оставался один. Был момент в начале сентября, когда Узунов реально рассматривался на позицию 15-го, а Гайсин выходил один как десятый. Я не вижу у Рамиля большой функциональной усталости, но эта психологическая ответственность, которая лежит на тебе всё время, начинает в последних матчах давить. Герасимов, Симпликевич, Гайсин — у этой тройки в клубе замен почти не оказалось. По сборной России сегодня — да, есть проблемы при выпавшем Маслове, а Даниил Семёнов — это всё-таки 15-й номер. Честно скажу, в «Славе» есть Герман Годлюк, есть молодой Андрей Янюшкин в «Локомотиве», в ВВА Егор Кулешов редко играет на позиции 10-го. По сути, опять десятый номер в проблемной ситуации. Если по 9-м позициям есть неплохие парни в молодёжке, десятые почти везде — иностранцы. Джейсон Таумалоло, кстати, уже довольно много времени в России, через год-полтора, может быть, сможет играть за сборную России. «Красный Яр» провёл хорошую работу. Может быть, Даниил Семенов будет десятым, если в клубе его будут использовать на этой позиции. Сергей Козлов? Это наша перспектива, но она чуть дальше.

— Вы сказали, что PARI Чемпионат России очень интересный, уровень подрос?

— Я не разделяю, когда начинают говорить, что упал уровень «Енисея-СТМ», и все приблизились. Всё-таки подбор главных тренеров клубов сегодня правильный. Все наставники в обойме, понимают современные тенденции. Если защита раньше была слабым местом для многих клубов, посмотрите, как Казань добавила в этом компоненте. Грамотный тренер всё это подвёл. Был матч с «Енисеем-СТМ», когда Казань просто ложилась костьми. Уровень реально подрос, команды научились держать мяч, худо-бедно играют в свою статику. Плюс команды начали играть в защите, отсюда есть выравнивание. Просто так выиграв статику и прогнав мяч до края, после чего занести попытку — уже почти ни в одном матче невозможно. Начинается работа структуры атаки, мощных нападающих, используются другие связки. Когда против тебя выходят и бьются, ты либо теряешь мяч, либо сохраняешь. Уровень чемпионата вырос именно в тактическом отношении. По подбору игроков это доступность каждого клуба к африканским легионерам, кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Грузинская тема хорошо работает, особенно если говорим о статике. Но эти игроки выйдут играть против нас послезавтра, «Барбарианс» — очень приличная команда по качеству и по подбору игроков. Мы принимаем правильное решение, играя такие матчи.

— Что скажете о лимите на легионеров в России?

— Это было правильное решение. Сегодня ты можешь насытить легионерами все линии. Сейчас выходит на поле шесть иностранцев, я бы оставил формат пять плюс один. Здесь есть своя оборотная медаль. Вопрос девятых и десятых номеров меня сильно волнует. Может быть, применять какую-то искусственную меру, например, обязательно иметь российского игрока на десятой позиции, пусть даже и молодого. Иначе нам дальше будет очень тяжело — у нас нет полузащитников высокого уровня.

— Конкретно в «Енисее-СТМ» кто-то в ближайший год может оказаться в обойме главной команды?

— В этом году мы не ставили задачи нашей молодежке победить в чемпионате, потому что у нас был базовые года 2000-2003-й, среди которых сразу шестеро регбистов ушли в «Химик». Бернаучис, Гарманов, Кемаев уходили туда с такой позиции, что клуб рассматривал их как кандидатов в главную команду в следующем году. Несколько матчей «Химика» я просмотрел по сезону и буду ещё, плюс Юрий Краснобаев мне отчет готовит по этой ситуации. Есть ещё Кирилл Кузьмичев в «Стреле», который сыграл очень мало времени. «Енисей» с мая начали преследовать травмы. Меньше 10-12 регбистов в лазарете не было ни разу в течение сезона. Начали сезон с потерями Магомедова, Дю Пре и Будыченко, к матчу с «Красным Яром» подходили с проблемами, а у «соколов» был оптимальный состав. Принципиально было сыграть так, когда Иннокентий Зыков, которого мы планировали проводить в этом году вместе с Улдисом, отработал отработал этот год великолепно. По Серякову есть пока большие вопросы, а этот парень был одним из перспективнейших игроков, но полтора года травмы дали о себе знать. У нас Эстерхейзен один, Гайсин один, впервые «Енисей-СТМ» не имел игроков для полноценных изменений по ходу матча. Впервые мы не могли регулировать игру, хотя в принципиальных матчах и в Казани, и с «Красным Яром», вторые таймы были выиграны в одну калитку по динамике, по владению мячом. Мы даже с аутсайдерами так не играем. Конечно, лидеры устают, ведь они тянут на себе всю игру. Я благодарен и Гайсину, и Эстерхейзену, они выдержали эту ситуацию, тянули до конца на очень приличном уровне, показали характер. Конечно, для нас была страшной потеря Николааса Эстхейзена. Даже к тому, что Дю Пре нет, мы привыкли, а то, что Николаас не сумел поехать в Казань и не смог восстановиться к дерби — это была большая потеря.

— Белослудцев и Устигов имеют шансы в главной команде?

— Оба интересные парни, оба зарекомендовали себя, оба в составе команды будут однозначно. Но Устигов только начнет, а Белослудцев будет работать с первой командой с зимы. Раньше он подключался к молодёжке, потому что там были свои проблемы, когда парни 2001-го года Ровский, Сипкин получали травмы, когда Маслов выходил играть на одной ноге. Есть ещё Кемаев, Бурлаков, Маньковский — всё это хорошие ребята. Из них есть возможность сделать хороших игроков третьей линии.