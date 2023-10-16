«Енисей-СТМ» выиграл красноярское дерби и остался первым

В центральной встрече 9-го тура PARI Чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» в красноярском дерби принимал на своём поле «Красный Яр».

В центральной встрече 9-го тура PARI Чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» в красноярском дерби принимал на своём поле «Красный Яр».

На 11-й минуте гости получили право на штрафной, и Джейсон Таумалоло ударил без промаха. В середине тайма «соколы» ошиблись у своей зачётки и позволили Франсуа Эстерхейзену занести свою шестнадцатую попытку в сезоне. Рамиль Гайсин не забил реализацию. Через несколько минут жёлтую карточку у своей зачётки получил Никита Чурашов, оставив команду на десять минут в меньшинстве. «Красный Яр» этим воспользовался, всё тот же Таумалоло забил ещё один штрафной. На перерыв подопечные Ульриха Бейерса ушли, побеждая 6:5.

Второй тайм стартовал с быстрой попытки Даниела Джордаана после схватки в пяти метрах. Джейсон Таумалоло бил без промаха и оформил ещё одну реализацию. Через несколько минут уже Дмитрий Герасимов оказался в зачётке «соколов», но попытка была отменена — защитник «Енисея-СТМ» сыграл вперёд. На 64-й минуте Рамиль Гайсин забил штрафной и сократил отставание от соперника. Но через несколько мгновений уже Таумалоло забил свой третий пенальти.

На 74-й минуте вышедший на замену Никита Барышников продавил Дилана Смита и занёс попытку. Гайсин после точной реализации сократил отставание до одного очка. Но на 78-й минуте Таумалоло забил свой четвертый штрафной. «Енисею-СТМ» оставалось играть только на попытку, и красноярцы это сделали.

Заключительный коридор в пяти метрах остался за хозяевами, а Франсуа Эстерхейзен занёс свою 17-ю попытку в сезоне. «Енисей-СТМ» выиграл красноярское дерби и ушёл на зимнюю паузу в статусе лидера PARI Чемпионата России по регби. «Красный Яр» остался третьим.

«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 22:19 (5:6)

Попытки: Барышников (74), Эстерхейзен (21, 80) — Джордаан (43)

Реализации: Гайсин (75, 80) — Таумалоло (44)

Штрафные: Гайсин (64) — Таумалоло (11, 36, 71, 78)

Желтые карточки: Чурашов (27) — нет

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