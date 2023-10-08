«Стрела» одержала непростую победу в Новокузнецке

В матче 8-го тура PARI Чемпионата России по регби «Металлург» на своём поле принимал казанскую «Стрелу».

В матче 8-го тура PARI Чемпионата России по регби «Металлург» на своём поле принимал казанскую «Стрелу».

Новокузнечане быстро вышли вперёд. Прорыв Кортни Виннаара и Эрла Даури завершил Никита Шалунов. В следующие десять минут мощно сыграл Джереми Джордаан. Сначала он вместе с мячом оказался по центру зачётного поля «Металлурга», а затем разогнался по правому краю и отдал мяч на попытку Виталию Живатову. Мараис обе реализации забил, а с другой стороны Эрл Даури забил два штрафных и одну реализацию (13:14).

Казанцы продолжили играть ярко, и вскоре ещё одну попытку занёс Андрей Карзанов. А уже перед самым перерывом Гор Петросян вновь вернул Новокузнецк в игру, на этот раз здорово сыграв на подборе после мола.

В начале второго тайма казанцы играли в меньшинстве, а как только численное преимущество соперника закончилось, ответили попыткой — вновь ярко сыграл Джордаан, а приземлил мяч Эдмунд Людик. К середине второго тайма преимущество «Стрелы» увеличилось до трёх попыток, тут уже Степан Хохлов на ложном движении обманул сразу двух соперников и с мячом упал в зачётке «Металлурга» после рака.

Но «Металлург» не был бы самим собой, если бы не сумел отыграться! Антон Сычёв занёс уже дежурную попытку, Эрл Даури забил реализацию, а через несколько минут и пенальти (28:33). В концовке встречи Якобус Мараис пробил штрафной с центра поля и приблизил свою команду к победе. Чуть позже казанцы даже занесли попытку, которая могла стать бонусной, но в итоге она была отменена.

А лучший бомбардир PARI Чемпионата России по очкам решился на удар со штрафного, забил и принёс бонусное очко защиты «Металлургу».

«Стрела» набрала 29 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Металлург» с 10 баллами — шестой.

PARI Чемпионата России. 8-й тур

«Металлург» — «Стрела» — 31:36 (18:19)

Попытки: Шалунов Н (6), Петросян (40), Сычев (67) — Джордаан (12), Живатов (21), Карзанов (31), Людик (55), Мараис (61);

Реализации: Даури (6, 68) — Мараис (13, 22, 55, 62);

Штрафные: Даури (16, 24, 75, 80) — Мараоис (80);

Жёлтые карточки: нет — Дроздов (39).