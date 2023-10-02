«Металлург» занёс шесть попыток «Динамо», но лишился бонуса в самой концовке

Третья игра 7-го тура PARI Чемпионата России в Новокузнецке завершилась победой «Металлурга».

«Динамовцы» могли крупно вести в счёте, если бы реализовали все свои моменты в начале тайма, но вместо этого «Металлург» вышел вперёд. Даури забил штрафной, чем через четыре минуты ответил Либенберг. А дальше за пять минут «сталевары» организовали две попытки за авторством Артема Шалунова и Эрла Даури. «Динамо» вновь ответило лишь точным штрафным Либенберга. В концовке тайма хозяева поля решили пойти по проторенной дорожке и организовали вторую ударную пятиминутку, даже будучи в меньшинстве. Михаил Ратиашвили и Дин Гордон абсолютно не смутились численному неравенству составов и по разу поразили зачетку динамовцев, доведя счет до крупного — 29:6.

После перерыва гости с большим трудом организовали попытку, которую совершил Алишан Умаров. «Металлург» ответил «дуплетом» из заносов Эрла Даури и Антона Сычева. Всё шло к уверенной победе хозяев, но «Металлург» отдал мяч гостям и получил удаление на 75-й минуте. Краузе оформил дубль, а Богдан Виноградов занёс ещё одну попытку. Таким образом, счёт по заносам в этой игре стал 6:4, и «Металлург» лишился бонуса.

«Динамо» осталось в середине турнирной таблицы с 14 очками, «Металлург» набрал 9 турнирных баллов и остался на восьмом месте.

«Металлург» –«Динамо» — 41:30 (29:6)

Попытки: Шалунов (21), Даури (23, 52), Ратиашвили (37), Гордон (40), Сычёв (60) — Умаров (49), Краузе (66, 80), Виноградов (78).

Реализации: Даури (22, 25, 40, 53) — Либенберг (67, 79).

Штрафные: Даури (16) — Либенберг (20, 30).

Желтые карточки: Шалунов (37), Гордон (75) — нет.