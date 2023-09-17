«Стрела» впервые в истории выиграла PARI Кубок России по регби

В решающем матче сошлись казанская «Стрела» и «Красный Яр».

В решающем матче сошлись казанская «Стрела» и «Красный Яр».

Первая попытка была занесена довольно быстро. Йоханнес Тромп ворвался в зачётку соперника уже на 7-й минуте, но Якобус Мараис не забил лёгкую реализацию, попав в штангу. «Красный Яр» в первые минут 30 вообще не переходил на чужую половину поля и ограничивался лишь ударами с подставки. Один пенальти от Таумалоло попал в штангу, второй пришёлся мимо.

Но в концовке первого тайма «Стрела» потеряла из-за жёлтых карточек Зыкова и Вавилина. Этим сполна воспользовались красноярцы. Сутидзе занёс после многофазовой атаки, а Таумалоло забил реализацию. Вторая половина матча стартовала со второй попытки Сутидзе, но уже после коридора. Казалось, что «Стрела» вот-вот посыпется, но этого не произошло.

«Красный Яр» дважды не пробил из выгодной позиции, решив действовать на попытку. Не получив ни одного очка, подопечные Ульриха Бейерса получили мяч в своей зачётке. Шикарную попытку сотворили Герман Давыдов и Виталий Живатов. Но Мараис после реализации вновь попал в штангу.

Почти тут же Егор Зыков занёс ещё раз, но попытка была отменена. Но ничего уже не помешало засчитать занос Андрея Карзанова на 69-й минуте. «Красный Яр», в свою очередь, ничего не смог сделать в концовке, а «Стрела» удержала победу и взяла свой первый трофей в истории.

«Стрела» — «Красный Яр» — 23:12 (8:7)

Попытки: Тромп (7), Живатов (56), Карзанов (69) — Сутидзе (38, 43).

Реализации: Мараис (70) — Таумалоло (39).

Штрафные: Мараис (35, 77) — нет.

Жёлтые карточки: Зыков (32), Вавилин (36) — Чабан (61), Гриценко (69).