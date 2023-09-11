«ВВА-Подмосковье» уступила московскому «Динамо»

Программа пятого тура PARI Чемпионата России закрывалась в спортивном городке «Лужники».

Первые двадцать минут команды обошлись без набранных очков. Это было до тех пор, пока Лейтон Экстин не взял инициативу в свои руки. Защитник «военлётов» проявил все чудеса юркости и обыграл нескольких соперников перед падением в зачётку «Динамо». Ислам Абдулкадиров добавил реализацию. Но уже в следующей атаки москвичи счёт сравняли — Даниил Семёнов обыграл троих соперников и отдал мяч на Кирилла Кузнецова, который тоже здорово проявил себя в дриблинге и оказался в зачётной зоне «ВВА».

Перед перерывом Семёнов забил штрафной, а сразу после Даниил Погодаев укрепил преимущество москвичей красивой попыткой. Но ненадолго! Егор Кулешов ответил скоростным забегом по левому краю и уже своим заносом. Но после этого игра у «ВВА-Подмосковья» полностью разладилась.

Даниил Семёнов вскоре забил ещё один штрафной, а его команда контролировала ход игры. Концовка прошла с преимуществом «Динамо», которое завершало этот матч в большинстве. Одна из атак с участием Семенова и Дорофеева завершилась классной попыткой Александра Афанасьева.

«Динамо» одержало победу над «ВВА-Подмосковьем» и шагнуло сразу на пятую строчку PARI Чемпионата России по регби. «Военлёты» прямо сейчас лишь восьмые.

«Динамо» — «ВВА-Подмосковье» — 27:12 (10:7)

Попытки: Кузнецов (23), Погодаев (51), Афанасьев (77) — Экстин (21), Кулешов (58).

Реализации: Семенов (24, 52, 78) — Абдулкадиров (22).

Штрафные: Семенов (40, 62) — нет.

Желтые карточки: нет — Бабаев (75).