«Стрела» увезла уверенную победу из Монино

В матче 4-го тура PARI Чемпионата России по регби казанская «Стрела» завоевала пять очков в игре с «ВВА-Подмосковьем».

Ещё в первом тайме гости отметились в зачётке «военлётов» тремя попытками — отличились Антон Дроздов, Степан Хохлов и Герман Давыдов. Ответить на этого хозяева сумели лишь штрафным Ислама Абдулкадирова. Под конец первого тайма монинцы проснулись и смогли отыграть одну попытку — занёс Сергей Мысин. В помощь начинаниям команды Александра Войтова было и удаление Николая Казаликашвили. Играть без столба «Стреле» было тяжеловато, а ВВА удалось воспользоваться численным преимуществом.

Начало второго тайма вновь осталось за гостями. Омари Гриняев протаранил соперника и влетел в зачетку ВВА, оформив четвертую попытку своей команды на 43-й минуте. Пятый занос в копилку «Стрелы» положил Эдмунд Людик. После этого победитель во встрече стал очевиден, и темп игры немного упал. Тем не менее, перед финальным свистком «ВВА-Подмосковье» занесла ещё разочек — Стефан Малан порадовал болельщиков.

«Стрела» забрала бонусную победу и возглавила турнирную таблицу PARI Чемпионата России по регби.

«ВВА-Подмосковье» — «Стрела» — 17:38 (10:21)

Попытки: Мысин (37), Малан (79) — Дроздов (8), Хохлов (18), Давыдов (26), Гриняев (43), Людик (53), Рощин (71)

Реализации: Абдулкадиров (37) — Мараис (9, 19, 27, 54).

Штрафные: Абдулкадиров (15) — нет.

Жёлтые карточки: нет — Казаликашвили (33).