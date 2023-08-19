Ислам Абдулкадиров: «В игре с «Енисеем-СТМ» мы должны брать, как говорится, быка за рога!»

Крайний трёхчетвертной «ВВА-Подмосковья» и сборной России в интервью «Матч ТВ» рассказал о старте сезона для своей команды, поделился ожиданиями от встречи против «Енисея-СТМ» и взаимопонимании с Лейтоном Экстиным.

Крайний трёхчетвертной «ВВА-Подмосковья» и сборной России в интервью «Матч ТВ» рассказал о старте сезона для своей команды, поделился ожиданиями от встречи против «Енисея-СТМ» и взаимопонимании с Лейтоном Экстиным.

Крайний трёхчетвертной «ВВА-Подмосковья» и сборной России в интервью «Матч ТВ» рассказал о старте сезона для своей команды, поделился ожиданиями от встречи против «Енисея-СТМ» и взаимопонимании с Лейтоном Экстиным.

— Каким получился старт сезона для «ВВА-Подмосковья»?

— Старт для нас позитивный, удалось выиграть у «Металлурга». Это был тяжелый матч, но мы собрались и смогли добыть четыре очка. Это самое главное. Я считаю, это неплохой результат.

— Не было ощущения, что старый сезон как будто продолжается, учитывая маленькую паузу в чемпионатах?

— Мы оставили структуру игры, добавили чего-то чуть-чуть, а в целом, у нас ничего не изменилось. Согласен, как будто бы продолжение сезона идёт. Надеюсь, у нас получится реабилитироваться за прошлый год. Он у нас не задался, сейчас хотелось бы подняться повыше и побороться за тройку.

— Как относитесь к переходу на новую систему весна-осень?

— С нашими реалиями, учитывая, что мы не можем выступать на европейской арене, этот сезон, который длится полтора года — оптимальное решение. У нас стало больше матчей, плюс чемпионат России по регби-7 пройдёт не в четыре тура, а в шесть. Тем самым, игроки не будут терять практику и свои кондиции. Да, это будет тяжело, но мы профессионалы и должны держать эту планку.

— Ислам, вы в солидном возрасте попали в основной состав «ВВА-Подмосковья», но после этого сразу раскрылись, вызывались в сборную России. Почему так произошло?

— Мне кажется, я сам поздно пришёл в регби. Если бы это было раньше, то получилось бы и раскрыться раньше. В тот момент, когда я играл в «Булаве», провёл крайний кубковый матч как раз против «ВВА-Подмосковья» в Монино. Мне позвонил Павел Барановский и пригласил в команду. Да, у меня была ещё пара предложений, но Монино понравилось больше всего,. Это и близость к Москве, и клуб, который может дать толчок моей карьере. Благодаря тренерам и структуре, которая есть у сборной России, я получил возможность раскрыться.

— Есть ли у вас особая магия и взаимопонимание с Лейтоном Экстином? У вас в том сезоне даже две попытки были как под копирку, передача ногой и занос на краю…

— Знаете, это взаимодействие как-то само собой получается, спонтанно (улыбается). Он меня заметит, я хорошо подстроюсь под его передачу. Нет такого, чтобы мы на тренировках что-то с ним отдельно заготавливали. Главное, есть взаимопонимание. Поверьте, с ним очень легко играть. Он шикарно видит поле. Я играю на краю, и как только хочу поднять руку, чтобы попросить пас, Экстин уже делает передачу на меня.

— У «ВВА-Подмосковья» впереди игра с любимым в последнее время соперником — «Енисеем-СТМ». Чего ожидаете?

— Я бы не сказал, что Енисей-СТМ сейчас тяжеловато выглядит. Они подписали нескольких новых легионеров и пока просто не поймали баланс и не вошли в этот сезон. Мне кажется, команда ещё покажет себя. В любом случае, мы навяжем им свою игру. Мы не боимся «Енисей-СТМ». Несмотря на то, что старт сезона им не удался, уверен, что Александр Первухин игру им поставит. Тем более, «ВВА-Подмосковье» — его любимый клуб, и он обязательно что-нибудь придумает, чтобы нас обыграть (улыбается). В любом случае, видя, что красноярцы сейчас не в самой оптимальной форме, мы должны брать, как говорится, быка за рога, и пользоваться этим. Но мы не знаем, в каком состоянии они подойдут к игре с нами, и как настроит команду тренерский штаб. Будем готовы ко всему!

— Как сами думаете, что в этом сезоне «ВВА-Подмосковью» под силу? Этот сезон перестроечный или нет?

— В любом случае, мы будем бороться за чемпионство, скажу даже так! Нам нужны самые высокие места, а там уже как сложится. Я думаю, даже «Химик» и «Слава», находясь в плохой ситуации и форме, не рассчитывают проигрывать никому.