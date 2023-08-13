Триллер в Пензе

В матче ¼ финала PARI Кубка России по регби между пензенским «Локомотивом» и «ВВА-Подмосковьем» борьба не утихала до последних секунд игры.

Игра не вышла сверхрезультативной, но держала до конца болельщиков в напряжении. Первая попытка была за «Локомотивом» — на седьмой минуте отличился Цирекидзе. Через пятнадцать минут Гудок упрочил лидерство своей команды, а следом настал черед игроков ВВА. До конца первого тайма счёт на табло менялся только с левой стороны. 17:10 в пользу «военлетов».

Во втором тайме «Локомотив» отыгрался и вышел вперед, сумев сделать задел в два очка. На последней минуте игры «ВВА-Подмосковье» получила возможность выиграть этот непростой матч. Для этого осталось лишь забить штрафной удар, правда с большого расстояния от ворот. Ислам Абдулкадиров подошел к мячу и нанес удар, но мяч в створ не пошел. «Локомотив-Пенза» победил со счётом 22:20 и стал еще одним полуфиналистом PARI Кубка России по регби. Своего соперника «железнодорожники» узнают завтра после матча «Красного Яра» и «Металлурга».

Попытки: Цирекидзе (7), Гудок (21), Жарков (46), Рябов (58) — Корфф (24), Экстин (26)

Реализации: Янюшкин (47) — Абдулкадиров (25, 27)

Штрафные: нет — Абдулкадиров (18, 62)