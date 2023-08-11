Максим Шевцов: «В «Стреле» нет места ленивым игрокам»

Трехчетвертной «Динамо», который в двух стартовых матчах PARI Чемпионата России по регби, занёс семь попыток, в интервью «Матч ТВ» рассказал о ярком начале сезона, обещании главному тренеру команды, своих прическах и предстоящем PARI Кубке России по регби.

— Максим, поздравляем с таким ярким началом сезона! С чем связываешь свои успехи?

— Спасибо. Как я уже говорил ранее, до того, как я перешел в «Стрелу», мне очень импонировала это команда по стилю игры. Знал, что хорошо вольюсь в эту структуру, а тренеры будут меня правильно использовать. Плюс мне кажется, что «Тулпар» − особенный стадион для меня (улыбается).

— В двух матчах против «Динамо» за «Стрелу» ты занес семь попыток. Есть особенный настрой на бывшую команду?

− Перед первым матчем против «Динамо» за «Стрелу» был мандраж, немного переживал. Но меня поддержал ДжейПиНил, дал кое-какие наставления, и это сработало. Сейчас отношусь к матчам против бывшей команды как к любым другим — нужно выйти на поле и принести максимальную пользу команде.

— Правда, что ты обещал ДжейПи Нилу 4 попытки в игре с «Динамо»? Как будешь отдавать?

— На предыгровой установке ДжейПи сказал, что даст мне 20-25 минут игрового времени. Я ответил, что этого хватит, чтобы снова занести четыре (улыбается). В итоге всё почти получилось. Думаю, в дальнейшем постараюсь вернуть и тренеру, и всей команде ещё больше попыток.

— Есть ли для тебя разница, выходить с первых минут или уже на уставших защитников команды после замены?

— Любой спортсмен всегда хочет выходить на поле с первых минут. В «Зеленограде» и в «Динамо» 99% матчей я начинал в старте. Конечно, непросто оставаться на скамейке — когда выходишь, у тебя есть минимальное количество времени, чтобы влиться, прочувствовать темп игры и усилить команду в концовке. Когда выходишь в стартовом составе, есть больше времени, чтобы реализовать потенциал команды в рамках конкретного матча.

— Твой экс-тренер в «Динамо» Риаан Ван Стратен назвал тебя классным, но ленивым игроком. Согласен с таким определением? Работаешь над этим?

— Не очень хочется обсуждать это высказывание. В «Стреле» нет места ленивым игрокам, каждый в команде, включая тренерский и менеджерский состав, выкладывается на сто процентов.

— На что нацелена «Стрела» в этом сезоне?

— Когда ты выходишь на поле, всегда хочется победить. Поэтому наша задача — идти от матча к матчу и показывать максимум в каждой игре. Если получится это сделать, то большие победы придут.

— На этой неделе сыграете в PARI Кубке России против «Славы». Казань хочет взять трофей?

− Уверен, что трофей хотят взять все, не только «Стрела». Глупо участвовать в соревновании и не стараться победить.

— В чем особенность такого скоротечного турнира? Как настраивать себя на игру, в которой по сути нельзя ошибаться?

− Ошибаться нельзя в любой игре, поскольку в регби всё может решить один отскок мяча. Нужно в каждом матче быть максимально сконцентрированным и работать на благо команды. Поэтому не сказал бы, что у этого турнира есть какая-то особенность. Задачи всё те же — идём от матча к матчу.

— Последний вопрос. Расскажи про свои эксперименты с прической. За последние несколько месяцев перепробовал несколько вариантов. Почему и остановишься ли на чем-то?

− Долгое время ходил с короткой причёской, потом начал отращивать волосы, и в итоге пошёл в армию, где меня обрили (смеётся). После просто начал отращивать без какой-либо конкретной цели. Сейчас мои волосы достаточно длинные — в жизни мне нравится, но в игре не очень удобно, поэтому попробовал заплести косички, вроде прикольно получилось (улыбается). Возможно, в дальнейшем придумаю ещё что-нибудь.