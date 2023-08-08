Старт PARI Кубка России уже в эти выходные

На этой неделе стартует PARI Кубок России по регби. Восемь команд сойдутся в борьбе за один из главных трофеев российского регби.

PARI Кубок России по регби стартует с четвертьфинальной стадии, в которой примут участие восемь команд элитного дивизиона страны. Турнир стартует в субботу 12 августа, когда московское «Динамо» дома сыграет против «Енисея-СТМ» — действующего победителя PARI Кубка России. Финал пройдет 17 сентября на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина.

Расписание матчей

12 августа

13:30 «Динамо» (Москва) — «Енисей-СТМ» (Красноярск)

PARI Кубок России. 1/4 финала. Динамо - Енисей-СТМ

13 августа

13:00 «Стрела» (Казань) — «Слава» (Москва)

PARI Кубок России. 1/4 финала. Стрела - Слава

15:00 «Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье»

PARI Kубок России. 1/4 финала. Локомотив-Пенза - ВВА-Подмосковье

14 августа

14:30 «Красный Яр» (Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк)