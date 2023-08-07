«Химик» потрепал нервы «Енисею-СТМ»

В заключительном матче 2-го тура PARI Чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» далеко не без труда справился с «Химиком».

Кто бы мог подумать в прошлом сезоне, что дебютант PARI Чемпионата России «Химик» из Дзержинска сможет на равных условиях играть против «Енисея»? Первый тайм сегодняшней игры прошел именно так. Обновленная схватка дзержинцев сдерживала атакующие порывы «тяжелой машины», да и еще благодаря своевременному перехвату «Химик» смог сравнять счёт. Правда в конце тайма из-за двух желтых карточек «Химик» остался в меньшинстве и пропустил еще одну попытку. Счёт первого тайма – 12:5. Во втором тайме «Химик» остался в меньшинстве уже до конца матча – красную карточку получил южноафриканский столб Дю Бюиссон. Конечно, «Химику» стало гораздо тяжелее, но команда продолжала демонстрировать борьбу на каждом участке поля. Не хватило дзержинцам игровой дисциплины, а опытные игроки «Енисея» этим успешно пользовались. К финальному свистку команды подошли при счёте 47:17 в пользу вице-чемпиона страны.

«Енисей-СТМ» – «Химик» – 47:17 (12:7)

Попытки: Макаренко (20, 59), Эстерхейзен (39, 44), Эстехейзен (65), Пельцер (68, 76) - Гафаров (33), Семенов (48).

Реализации: Гайсин (21, 45), Маслов (60, 66, 68, 77) - Кураев (34, 49).

Штрафные: нет - Кураев (42).

Жёлтые карточки: нет - Дю Биссон (30), Закашвили (36).