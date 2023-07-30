Александр Янюшкин: «Химику» нужно отдать должное»

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин несмотря на бонусную победу остался недовольным результатом матча против «Химика» в 1-м туре PARI Чемпионата России по регби.

«Безусловно, бонусная победа это важно и приятно, но игра получилась не такого уровня и качества, как хотелось бы. Связываю это с тем, что не так давно команда вышла из отпуска, плюс сегодня дали возможность проявить себя ребятам, которые не всегда попадают в основу. Поэтому где-то команда ещё пока не готова показывать всё то, что на способна. Соглашусь, что качество игры с нашей стороны хромало и поэтому такой счёт на табло. Будем проводить разбор, исправлять ошибки и набирать обороты, так как впереди длинный сезон. Но и «Химику» нужно отдать должное, команда усилилась и навязала борьбу».