Пять причин начать смотреть PARI Чемпионат России по регби

В субботу 29 июля стартует новый сезон PARI Чемпионата России по регби сезона 2023/2024. Каждый болельщик ждет первого матча с нетерпением, а для тех, кто только хочет начать следить за регби, мы подготовили пять причин начать смотреть новый сезон!

1. Длинный сезон

Так как российское регби переходит на систему «весна-осень» со следующего сезона, то нынешний розыгрыш чемпионата будет долгим. Летом 2023 года команды вступят в бой за звание сильнейшего коллектива страны, а финальный матч будет разыгран осенью 2024 года. За столь длинный период положение команд, их форма, и даже состав могут радикально измениться. Это добавляет дополнительный интерес к новому сезону.

2. Новый чемпион постарается отстоять чемпионский титул

Финальный матч предыдущего сезона стал одним из лучших за всю историю отечественного регби. Пензенский «Локомотив» перевернул игру в свою пользу, свел к дополнительному времени и впервые в истории выиграл чемпионский титул! Теперь команде Александра Янюшкина предстоит защитить звание сильнейшей команды страны.

3. Новые легионеры (и не только)

Межсезонье прошло активно для всех команд PARI Чемпионата России по регби. Клубы сохранили костяк регбистов, но внесли точечные изменения в заявку. В российский чемпионат вернулись Майкл Амирас («Стрела») и Гиорги Апциаури («Химик»). Два года назад эти ребята вносили существенный вклад в игру своих предыдущих команд — «Славы» и «Красного Яра» соответственно. Интересно, что Амирас уже в первом туре сыграет против бывшей команды. Кстати, в «Славу» перешел еще один легионер, имевший опыт выступлений в российском чемпионате. Им стал Донован Дю Рандт, выступавший в … «Стреле»! Так что противостояние первого тура между «Стрелой» и «Славой» получится очень интересным! Это далеко не весь список трансферов легионеров за это межсезонье. Посмотрим, как проявят себя новые (и не только) легионеры в каждом (!) из девяти клубов страны.

4. Казанская «Стрела»

Мы уже упомянули о том, что «Стрела» усилилась. Но помимо Амираса есть еще крайне интересные трансферы. Например, опытный капитан «ВВА-Подмосковья» Виталий Живатов этим летом переехал в Казань. К нему присоединился Владислав Созонов, недавно ставший чемпионом с «Локомотивом». Также в столицу Татарстана приехали Андрей Карзанов («Локомотив»), Дмитрий Пархоменко («ВВА-Подмосквье»), Дамеон Вентер («Шаркс», ЮАР), Кирилл Кузьмичев («Енисей-СТМ»).

Перед «Стрелой» стоят самые высокие задачи. Состав команды - объективно один из самых сильных в PARIЧемпионате России, и соперникам будет очень непросто. Если вы не выбрали себе команду для поддержки, то обратите внимание на «Стрелу» — скучно вам не будет.

5. Невероятная интрига

Как уже говорилось выше, команды изменились довольно сильно. Перед стартом сезона сложно оценить форму команд, но ясно одно — что предсказать победителя всего чемпионата очень тяжело. «Локомотив-Пенза», «Енисей-СТМ», «Стрела», «Красный Яр» вполне могут рассчитывать на борьбу за золотые медали. «Слава», «ВВА-Подмосковье», «Металлург» и «Динамо» тоже усилились и могут ввязаться в борьбу за попадание в плей-офф, а «Химик», проваливший сезон, вообще представляет из себя темную лошадку.

Следите за новым сезоном PARI Чемпионата России по регби, чтобы прочувствовать всю страсть этого вида спорта!

Игры PARI Чемпионата России по регби покажут телеканалы холдинга "Матч", а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. В субботу прямую трансляцию матча "Локомотив-Пенза" - "Химик" (Дзержинск) смотрите на телеканалах "Матч! Страна" и "Матч! Игра" в 16:55 мск.