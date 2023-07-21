Донован дю Рандт: «Я принял предложение, потому что мне нравится в России»

Новичок «Славы» Донован дю Рандт о первых впечатлениях о команде и городе, предложениях из других клубов, позиции 9-го номера и многом другом.

Новичок «Славы» Донован дю Рандт о первых впечатлениях о команде и городе, предложениях из других клубов, позиции 9-го номера и многом другом.

— Донован, какие твои первые впечатления от команды?

— Встретили меня просто отлично, ребята были очень приветливы! Настрой у славян сейчас позитивный, боевой, так как сезон уже не за горами. Все в команде работают усердно и эффективно, а мне приятно это видеть и осознавать, что я стал частью такого коллектива.

— Были ли у тебя предложения из других клубов? Почему решил принять предложение московской «Славы»?

— Я принял предложение, потому что мне нравится в России, а «Слава» — очень уважаемый клуб в PARI чемпионате России. Лично я считаю, что у нашего клуба есть потенциал отлично выступить в этом сезоне, и любой спортсмен хотел бы быть частью хорошей команды и системы.

Другие предложения у меня были, да. Поступали предложения из Америки и клубов по всей Европе, но я принял решение вернуться в Россию.

— В «Локомотиве» и «Стреле» ты зарекомендовал себя, как игрок в регби-7, а вот в «Славе» на тебя возлагают надежды, как на игрока пятнашки. Готов ли ты к этой роли? Видишь ли себя на позиции 9-го номера?

— Семёрка — моя сильная сторона, но на самом деле я игрок в регби -15! Регби -7 очень помогло мне с оттачиванием навыков, скиллов, подготовкой и научило правильно использовать игровое пространство.

Конечно, 9-й номер является одним из главных звеньев в команде и очень специфичен в плане позиции. Как девятка, ты должен быть быстрым и уметь читать игру на несколько шагов вперед. Я думаю, что у меня есть все шансы справиться с этими задачами.

— Ты следил ли за прошедшим сезоном PARI Чемпионата России по регби? Наблюдал за игрой «Славы»?

— В этом году я не так много смотрел российское регби, но те игры, которые мне удалось увидеть были яркими и насыщенными, как говорится, я увидел красивое регби! Думаю, что в России регби сейчас на подъеме. Что касается «Славы», то были яркие и тяжёлые битвы в прошлом сезоне. Сейчас ребята усердно работают и готовятся к следующему сезону, чтобы провести его успешно.

— Донован, расскажи о своей прошлой команде и жизни в Латвии?

— После того, как я покинул пензенский «Локомотив», я переехал ненадолго в «Ливонию» (Рига). Это было здорово! Наша команда дошла до финала Высшей Лиге, где сражались с очень достойными соперниками. Регби в Латвии развивается сейчас стремительно, прилагается много сил для его развития. Жизнь в Латвии довольно хороша, я путешествовал по соседним странам, знакомился с культурой и традициями других стран, заводил новые знакомства.

— Было ли для тебя приятным бонусом наличие ещё одного легионера в составе «Славе»?

— Безусловно! Я очень рад, что Джонатан Ренсбург находится в «Славе», именно он помог познакомиться мне со всеми в команде, рассказал, что к чему, да и вообще дал мне возможность почувствовать себя, как дома. Джоно отличный парень, помог мне адаптироваться после переезда, за что я ему очень благодарен! Мы постоянно общаемся, мне приятно, что он рядом.

— Как прошёл твой переезд в Москву?

— Я уже бывал в Москве пару раз, мне нравится этот город своим ритмом жизни и атмосферой. Сейчас я очень рад, что переехал именно сюда, в столицу! Моя жена была очень рада услышать, что я возвращаюсь в Россию, поскольку на каком-то этапе казалось, что я не смог бы присутствовать при рождении своего первенца и не был бы рядом первые 6 месяцев, если бы уехал играть в другое место.

Поэтому все идеально. Сейчас мне выпала возможность играть за потрясающий клуб, жить в прекрасном городе, а также иметь возможность быть со своей семьей — это больше, чем я могу желать!