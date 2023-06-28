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Новый сезон чемпионата России по регби стартует 29 июля

28 июня 12:07
Новый сезон чемпионата России по регби стартует 29 июля
Фото: © Федерация регби России

Стало известно расписание первых девяти туров PARI чемпионата России по регби сезона‑2023/2024, сообщает пресс‑служба Федерации регби России.

Матч открытия состоится в Пензе 29 июля, где местный «Локомотив» в ранге действующего чемпиона примет дзержинский «Химик».

1‑й тур

29 июля. «Локомотив‑Пенза» — «Химик»

30 июля. «Стрела» — «Слава»

31 июля. «Динамо» — «Красный Яр», «Металлург» — «ВВА‑Подмосковье»

2‑й тур

6 августа. «Стрела» — «Динамо», «Слава» — «Локомотив‑Пенза»

7 августа. «Металлург» — «Красный Яр», «Енисей‑СТМ» — «Химик»

3‑й тур

19 августа. «Слава» — «Динамо»

20 августа. «Красный Яр» — «Локомотив‑Пенза», «ВВА‑Подмосковье» — «Енисей‑СТМ»

21 августа. «Химик» — «Металлург»

4‑й тур

25 августа. «Динамо» — «Енисей‑СТМ»

26 августа. «ВВА‑Подмосковье» — «Стрела», «Локомотив‑Пенза» — «Металлург»

27 августа. «Химик» — «Слава»

5‑й тур

9 сентября. «Енисей‑СТМ» — «Локомотив‑Пенза»

10 сентября. «Красный Яр» — «Слава», «Химик» — «Стрела»

11 сентября. «Динамо» — «ВВА‑Подмосковье»

6‑й тур

16 сентября. «Енисей‑СТМ» — «Металлург»

17 сентября. «Химик» — «Динамо», «Локомотив‑Пенза» — «ВВА‑Подмосковье», «Стрела» — «Красный Яр»

7‑й тур

30 сентября. «ВВА‑Подмосковье» — «Слава»

1 октября. «Красный Яр» — «Химик»

2 октября. «Стрела» — «Енисей‑СТМ», «Металлург» — «Динамо»

8‑й тур

7 октября. «Слава» — «Енисей‑СТМ», «Красный Яр» — «ВВА‑Подмосковье»

8 октября. «Металлург» — «Стрела»

9 октября. «Динамо» — «Локомотив‑Пенза»

9‑й тур

14 октября. «ВВА‑Подмосковье» — «Химик»

15 октября. «Локомотив‑Пенза» — «Стрела», «Слава» — «Металлург»

16 октября. «Енисей‑СТМ» — «Красный Яр».

Заключительный, 18‑й тур регулярного сезона состоится 5 июля 2024 года, а финальный матч будет сыгран 13 октября.

Источник: Федерация регби России