Новый сезон чемпионата России по регби стартует 29 июля

Стало известно расписание первых девяти туров PARI чемпионата России по регби сезона‑2023/2024, сообщает пресс‑служба Федерации регби России.
Матч открытия состоится в Пензе 29 июля, где местный «Локомотив» в ранге действующего чемпиона примет дзержинский «Химик».
1‑й тур
29 июля. «Локомотив‑Пенза» — «Химик»
30 июля. «Стрела» — «Слава»
31 июля. «Динамо» — «Красный Яр», «Металлург» — «ВВА‑Подмосковье»
2‑й тур
6 августа. «Стрела» — «Динамо», «Слава» — «Локомотив‑Пенза»
7 августа. «Металлург» — «Красный Яр», «Енисей‑СТМ» — «Химик»
3‑й тур
19 августа. «Слава» — «Динамо»
20 августа. «Красный Яр» — «Локомотив‑Пенза», «ВВА‑Подмосковье» — «Енисей‑СТМ»
21 августа. «Химик» — «Металлург»
4‑й тур
25 августа. «Динамо» — «Енисей‑СТМ»
26 августа. «ВВА‑Подмосковье» — «Стрела», «Локомотив‑Пенза» — «Металлург»
27 августа. «Химик» — «Слава»
5‑й тур
9 сентября. «Енисей‑СТМ» — «Локомотив‑Пенза»
10 сентября. «Красный Яр» — «Слава», «Химик» — «Стрела»
11 сентября. «Динамо» — «ВВА‑Подмосковье»
6‑й тур
16 сентября. «Енисей‑СТМ» — «Металлург»
17 сентября. «Химик» — «Динамо», «Локомотив‑Пенза» — «ВВА‑Подмосковье», «Стрела» — «Красный Яр»
7‑й тур
30 сентября. «ВВА‑Подмосковье» — «Слава»
1 октября. «Красный Яр» — «Химик»
2 октября. «Стрела» — «Енисей‑СТМ», «Металлург» — «Динамо»
8‑й тур
7 октября. «Слава» — «Енисей‑СТМ», «Красный Яр» — «ВВА‑Подмосковье»
8 октября. «Металлург» — «Стрела»
9 октября. «Динамо» — «Локомотив‑Пенза»
9‑й тур
14 октября. «ВВА‑Подмосковье» — «Химик»
15 октября. «Локомотив‑Пенза» — «Стрела», «Слава» — «Металлург»
16 октября. «Енисей‑СТМ» — «Красный Яр».
Заключительный, 18‑й тур регулярного сезона состоится 5 июля 2024 года, а финальный матч будет сыгран 13 октября.
Источник: Федерация регби России